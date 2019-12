Il ciclo mestruale è un appuntamento mensile per la maggior parte delle donne, ognuna presenta diversi disturbi, più o meno intensi, dal mal di testa ai dolori addominali. Solitamente, sono i primi due giorni i peggiori dal punto di vista del dolore, ma questo varia da donna a donna.

In alcuni casi, i dolori iniziano già qualche giorno prima del ciclo vero e proprio.

ferro. E’ importante riuscire a gestire il tutto, e soprattutto alleviare i fastidi e ridurre il gonfiore addominale. L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in questo caso, perchè ci sono alcuni alimenti che dobbiamo evitare e altri da preferire. Con il ciclo mestruale la ci si sente più stanche e talvolta ciò è causato dalla mancanza di

Ciclo mestruale: seguiamo tutte le fasi

Molte donne vivono il ciclo mestruale come una vera e propria malattia e non come un processo fisiologico naturale, bisogna vivere rilassati e serenità e senza troppi problemi.

In questi giorni il corpo della donna subisce dei cambiamenti, quindi una sana e corretta alimentazione può favorire il benessere. Esaminiamo ogni fase del ciclo mestruale:

fase premestruale: si verifica un’alterazione dei livelli ormonali, che causa nervosismo e cattivo umore. Ciò è causato da un calo di zuccheri nel sangue e da una diminuzione dei livelli di serotonina;

si verifica un’alterazione dei livelli ormonali, che causa nervosismo e cattivo umore. Ciò è causato da un calo di zuccheri nel sangue e da una diminuzione dei livelli di serotonina; ovulazione: durante questa fase il corpo ha bisogno di più vitamine e proteine;

durante questa fase il corpo ha bisogno di più vitamine e proteine; dopo l’ovulazione: si ha una maggiore ritenzione di liquidi, quindi si devono assumere alimenti che favoriscano il drenaggio;

si ha una maggiore ritenzione di liquidi, quindi si devono assumere alimenti che favoriscano il drenaggio; durante il ciclo: si deve mantenere un equilibrio emo-coagulatorio per permettere un flusso adeguato;

si deve mantenere un equilibrio emo-coagulatorio per permettere un flusso adeguato; durante e dopo il ciclo: si registra un abbassamento dei livelli di ferro, quindi è opportuno inserire nella dieta alimenti ricchi in ferro.

Alimenti da inserire nella dieta

In questa fase particolare è importante fare attenzione ai cibi che sono utili, che trae benefici al nostro organismo.

Ecco gli alimenti da prediligere:

Cibi che contengono sali minerali: il potassio è fondamentale per l’organismo in quanto aiuta nella ritenzione di liquidi e previene i crampi. Le donne che soffrono di ansia è un ottima alleato.

il potassio è fondamentale per l’organismo in quanto aiuta nella ritenzione di liquidi e previene i crampi. Le donne che soffrono di ansia è un ottima alleato. Alimenti che contengono acidi grassi omega 3 : la frutta come le banane e l’avocado, poi verdure e ortaggi come la zucca e le zucchine ed infine la frutta secca. Anche i funghi si possono consumare funghi, ma nel periodo pre-ovulatorio, è meglio evitarli, perchè possono influire sulla coagulazione.

: la frutta come le banane e l’avocado, poi verdure e ortaggi come la zucca e le zucchine ed infine la frutta secca. Anche i funghi si possono consumare funghi, ma nel periodo pre-ovulatorio, è meglio evitarli, perchè possono influire sulla coagulazione. Cibi che contengono grassi vegetali e proteine: come le uova, la carne e i carciofi, soprattutto nel periodo pre-ovulatorio.

