Coronavirus | Melissa Satta: “Bloccata in Turchia, sogno di tornare presto al mare” – FOTO

Melissa Satta racconta al settimanale “Chi” i suoi giorni di quarantena lontano dall’Italia. L’ex velina è in Turchia con il marito Kevin Prince Boateng ed il figlio Maddox.

Melissa Satta si racconta al settimanale “Chi”, l’ex velina non sta vivendo un bel periodo. L’emergenza Coronavirus l’ha interessata notevolmente, la modella bostoniana è rimasta colpita da quello che si sta verificando in Italia e in Europa. Senza contare che, da quando sono in vigore le norme di isolamento, le è cambiata la vita. La modella e showgirl prova, quotidianamente, a intrattenere i followers in quarantena con foto e video all’insegna del fitness, ma la realtà è che sente notevolmente il contraccolpo psicologico di questa situazione difficile.

Lo racconta senza troppi giri di parole sul settimanale, ammettendo come la quarantena lontano dall’Italia – l’ex velina si trova in Turchia dal marito e calciatore del Besiktas Kevin Prince Boateng – metta a dura prova il suo equilibrio psicofisico: “Io e mio figlio siamo partiti con un trolley e due pigiami. Dovevamo rimanere sei giorni e invece siamo qui da sei settimane. I calciatori non hanno il permesso per tornare a casa. Io e Maddox eravamo venuti a trovare il papà e poi è scoppiato il caos. In Turchia c’è meno informazione”, ammette la Satta.

Melissa Satta: “Spero che tutto questo diventi presto solo un ricordo”

Poi la descrizione continua ponendo l’accento sul fatto che il nostro Paese, come il resto d’Europa e le popolazioni coinvolte, è chiamato ad un particolare senso di civiltà e responsabilità affinché questa situazione particolarmente complessa finisca il prima possibile: “Spero presto perchè mi manca l’Italia”, ha rivelato commuovendosi la showgirl.

C’è una voglia irrefrenabile di tornare alla normalità che traspare anche dagli scatti che la celebre bostoniana, cresciuta in Sardegna, posta sul Web: sole, mare e vacanze in primo piano. Quando ancora si poteva uscire e il sole impreziosiva la pelle dei villeggianti senza pensieri. Utopia ora, ma la speranza, almeno quella, resta. Poter ritrovare quei momenti che abbiamo sempre dato per scontati. “Ci fa compagnia la tecnologia e l’allegria di Maddox”, sottolinea Melissa Satta che ritrova nell’affetto delle persone care la motivazione per non abbattersi. Non basta dire: “Andrà tutto bene”, bisogna crederci.

Visualizza questo post su Instagram Dreaming ✨✨✨✨✨ Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 31 Mar 2020 alle ore 2:43 PDT

