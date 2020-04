Amici 19 | Alessia Marcuzzi ha commentato la vittoria di Gaia Gozzi, affermando che rappresenta ciò che stiamo vivendo in questo momento

Alessia Marcuzzi, durante gli ultimi appuntamenti di Amici 19, ha ricoperto il ruolo di giudice e in quanto tale non poteva di certo non commentare la vittoria della cantante Gaia Gozzi, che è riuscita a portarsi a casa il montepremi finale.

La conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram una foto della giovane cantante che ha ringraziato tutti, senza dare baci e abbracci viste le vigenti norme per impedire il contagio da coronavirus, commossa e soddisfatta di aver finalmente realizzato un sogno.

“Gaia ha vinto l’ultima edizione di Amici” ha esordito Alessia. “Ho scelto questa sua foto perché ha un’espressione così intensa e rappresenta a pieno il periodo che stiamo vivendo” ha proseguito. “Anche in un contesto che può essere questo del mondo dell’arte e dello spettacolo” ha scritto. “Lei ci ha ringraziato tutti con questo gesto” ha osservato Alessia.

Alessia Marcuzzi ha commentato la vittoria di Gaia ad Amici 19, emozionata più che mai che la giovane in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo abbia trovato la forza di poter realizzare questo suo sogno.

Amici 19 | Alessia Marcuzzi consola Gaia Gozzi dopo la vittoria

Alessia Marcuzzi, che di recente aveva anche difeso Elodie dagli haters, è rimasta profondamente dispiaciuta nel non poter abbracciare la vincitrice di Amici Gaia Gozzi, che in un momento bello come quello di ieri aveva sicuramente il desiderio di dimostrare il suo affetto e la gratitudine verso chi non ha fatto altro che sostenerla in questo suo percorso artistico.

“Sei stata bravissima Gaia” ha scritto la conduttrice facendo riferimento alla finale vinta da Gaia Gozzi. “Sei un vero portento e ti prometto che tutti quegli abbracci e baci che non ieri non hai avuto modo di poter avere, saranno ancora più belli e calorosi quanto tutto questo sarà finalmente finito” ha concluso Alessia Marcuzzi sulla vittoria di Gaia.

Alessia Marcuzzi, in questo inedito ruolo da opinionista, ha colpito il pubblico del piccolo schermo. Che Maria De Filippi, visto il successo ottenuto, la scelga anche per la prossima edizione di Amici?