Amici 19 | Javier Rojas dopo la finale di venerdì scorso ci ha tenuto a ringraziare il pubblico di Maria De Filippi e Alberto Urso per le parole dette durante la diretta

Javier Rojas, insieme al ballerino Valentin Alexandru, è stato uno dei concorrenti più discussi di Amici 19.

Il ballerino ha fatto discutere non solo per il suo incredibile talento nella danza, tant’è che ha vinto il circuito danza durante la finale di venerdì scorso, ma anche per il suo irascibile carattere.

Ora però, a distanza di qualche giorno dall’appuntamento finale del talent show di Maria De Filippi, il ballerino si è lasciato andare ad una lunga riflessione in merito all’esperienza nella scuola più famosa del piccolo schermo, ammettendo che d’ora in poi proverà ad essere un po’ più disciplinato.

“Prenderò questa vittoria come la spinta per lavorare ancora più duramente” ha scritto Javier Rojas dopo Amici 19. “Non solo dal lato artistico, ma anche umano” ha prontamente chiarito il ballerino di canale 5. “Devo imparare ad essere più disciplinato” ha concluso Javier su Instagram.

Amici 19 | Javier Rojas ringrazia Alberto Urso: “Parole speciali”

Javier Rojas, che è stato il protagonista di un’ulteriore polemica perché ci ha provato con la ballerina professionista Virginia, ci ha tenuto anche a ringraziare Alberto Urso che durante la finale di venerdì scorso ha tenuto un discorso per tutti i finalisti di Amici di Maria De Filippi. Che cosa ha detto il vincitore della scorsa edizione?

Alberto Urso di Amici ha invitato i finalisti di questa diciannovesima edizione a prendere il talent show non come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza: è dopo la finale che inizia davvero la loro avventura nel mondo artistico e devono lavorare il doppio per dimostrare al pubblico quanto valgono e quanto vale il loro talento.

“Grazie Alberto per le parole di venerdì scorso” ha scritto Javier, che prima della finale ha avuto un crollo con Giuliano Peparini. “Sono parole speciali che toccano il cuore” ha concluso.

