Amici 19 | Francesca Tocca e Valentin Alexandru sono tornati di nuovo insieme? Un gesto della ballerina sembrerebbe confermare il ritorno di fiamma tra i due

Amici 19, nonostante sia terminato qualche settimana fa, continua ancora a far discutere a causa delle dinamiche e i rapporti che si sono creati durante il corso di quest’edizione. In particolare, continua a far parlare, e non poco, la relazione nata tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru.

I due si sarebbero avvicinati quando la ballerina si era da poco lasciata con suo marito Raimondo Todaro e dopo essere diventati i protagonisti della cronaca rossa, i due hanno scelto di terminare la loro relazione e non in maniera pacifica visto che l’ex concorrente di Maria De Filippi scelse di raccontare la sua versione della storia su Instagram, facendo andare su tutte le furie Francesca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Francesca Tocca rompe il silenzio dopo Valentin | Lo sfogo

Ora però le cose sembrerebbero procedere in maniera radicalmente opposta. Nelle scorse ore, infatti, il giovane ballerino non fa altro che pubblicare canzoni romantiche, mentre l’ex di Raimondo Todaro, che di recente ha perso la calma sui social, ha caricato su Instagram uno scatto che li ritrae insieme per poi cancellarlo subito dopo per aver ricevuto un mare di critiche dai fan.

Francesca Tocca e Valentin Alexandru si sono rimessi insieme dopo Amici 19? Il pubblico sembrerebbe non avere alcun dubbio, viste le troppe coincidenze.

Francesca Tocca perdona Valentin Alexandru dopo Amici 19? La foto

La foto pubblicata da Francesca Tocca di Amici 19 ha fatto, come facilmente immaginabile, infuriare gli utenti della rete. Il motivo?

I suoi fan non riescono a comprendere come, dopo tutto ciò che Valentin Alexandru ha detto sul suo conto, rivelando che è stata lei, con un ex marito a casa, ad avvicinarsi a lui e a scrivergli, abbia scelto di perdonarlo e di pubblicare perfino delle foto che li ritraggono ballare insieme.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici | Morta nonna Luca Vismara | “Andata via prima del coronavirus”

Francesca Tocca ha perdonato Valentin? Al momento, nonostante i numerosi sospetti, sull’argomento è intervenuta anche Bianca Guaccero, non è ancora possibile dirlo, visto che i diretti interessati non hanno ancora commentato la vicenda e, visto il polverone mediatico che si è creato nelle scorse settimane, probabilmente continueranno a non farlo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Nicolai attacca Alessandra Celentano: “Ti butta merd*”

Il pubblico di Amici di Maria De Filippi però sembra essersi schierato tutto contro la ballerina professionista di canale 5. In quanto, come anticipato, non riesce a comprendere il motivo di tale gesto. Infatti, ancora una volta, è stata sommersa di critiche.

Valentin Alexandru dopo Amici 19, invece, ha scelto di bloccare direttamente tutti gli utenti che lo criticano, in modo da non alimentare ulteriori polemiche. Gesto che però è stato molto contestato.

Visualizza questo post su Instagram ♥️ @amiciufficiale @giu.ba Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca) in data: 14 Apr 2020 alle ore 6:21 PDT

Nonostante il possibile ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Valentin, lei di recente ha scritto anche una dedica a sua figlia, il pubblico non sembra proprio credere nel loro sentimento.