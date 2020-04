Amici 19 | Gaia Gozzi ha commosso tutto il suo pubblico scegliendo di fare un importante gesto per contrastare l’emergenza sanitaria in Italia causata dal contagio del coronavirus

Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 19. La giovante artista, che ha trionfato al talent di Maria De Filippi soltanto la settimana scorsa, sta facendo parecchio parlare di sé e non in negativo. Come mai sta facendo parlare tanto?

Gaia sta scalando rapidamente le classifiche del bel paese relative agli album e a singoli più venduti, una bella soddisfazione considerato che l’unica vincitrice donna degli ultimi sei anni, e non solo. La Gozzi, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha confidato di aver intenzione di compiere un importante gesto per aiutare a contrastare l’emergenza sanitaria nel nostro paese, causato dal contagio del coronavirus.

Che cosa vuole fare? La cantante, che secondo Alessia Marcuzzi rappresenterebbe la situazione che stiamo vivendo, ha dichiarato di voler donare parte del montepremi vinto al talent di Maria De Filippi in beneficenza.

Gaia Gozzi dona parte del montepremi di Amici 19 alla protezione civile. Un bellissimo gesto, che non fa che onore ad una giovane artista.

Amici 19 | Gaia Gozzi dona parte del montepremi alla Protezione Civile

La cantante Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, ha anche chiarito, ed era liberissima di non farlo, come mai ha scelto di donare soltanto una parte del montepremi in beneficenza e non tutta la somma vinta classificandosi al primo posto del talent show di Maria De Filippi.

Gaia, grazie al programma, è riuscita vincere ben 150 mila euro. Una cifra importante, considerata soprattutto la sua giovane età, ed ha deciso di dividerla in maniera equa. In che modo?

Gaia, che pensava vincesse Giulia Molino e non lei ad Amici , ha pensato di donare parte del montepremi alla sua famiglia, per essere sicuri di avere un futuro sereno, visti i tempi che corrono, parte alla protezione di civile, in modo da poter dare un aiuto concreto a tutta la società che si trova in un periodo particolarmente difficile.

Un’altra parte del montepremi, però, l’ha lasciata a se stessa in modo da poter investire sul suo futuro e sulla sua musica.

Il gesto di Gaia Gozzi di Amici 19 ha commosso tutti. Una ragazza, e artista, così giovane che prima di pensare a se stessa ha scelto di potere aiutare in maniera concreta e valida il suo paese, donando una parte del montepremi alla protezione civile non è che ammirare e il pubblico del piccolo schermo le riconosce questo suo grande merito.

Intanto, quanto tutto sarà tornato come prima, il pubblico spera di poter vedere dal vivo Gaia Gozzi esibirsi con i suoi brani, visto che è stata anche elogiata da Emma Marrone.