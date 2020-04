GF Vip | Paola Di Benedetto ha vinto grazie allo scivolone di Fernanda Lessa nei suoi confronti? Un giornalista di Novella 2000 ha insinuato il dubbio tra i lettori

Paola Di Benedetto, esattamente una settimana fa, è stata eletta come vincitrice della quarta edizione del GF Vip.

La fidanzata di Federico Rossi è riuscita a strappare la vittoria a Paolo Ciavarro, che si è classificato secondo sul podio. Secondo un giornalista di Novella 2000, la vittoria di Paola non sarebbe completamente merito suo, ma dovrebbe ringraziare in parte ciò che Fernanda Lessa ha detto nei suoi confronti durante i giorni antecedenti alla finale.

“Paola è riuscita a piazzarsi al primo posto a discapito del giovane Ciavarro” scrive il giornalista. “Forse a spingerla alla vittoria è stata anche Fernanda che l’aveva definita grassa?” ha concluso il giornalista, facendo riferimento a quando la Lessa definì la Di Benedetto una pianta grassa, di recente è arrivata anche la sua reazione in merito a quello scivolone.

Paola Di Benedetto ha vinto il GF Vip grazie a Fernanda Lessa? Per il pubblico da casa, assolutamente no.

Paola Di Benedetto vittoria al GF Vip: “Uno schiaffo morale”

Paola Di Benedetto probabilmente ha trionfato durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip in quanto si è sempre esposta nelle dinamiche che si sono create all’interno del programma, senza risultare mai volgare o fuori posto.

La fidanzata di Federico Rossi, infatti, non è mai rimasta in secondo piano rispetto molti suoi compagni di viaggio che non si sono mai esposti in prima persona.

Il giornalista, durante il suo articolo, ci ha tenuto a precisare che la vittoria di Paola Di Benedetto al GF Vip ha rappresentato un vero e proprio schiaffo morale di fronte a quell’insulto social di cui è stata protagonista.

Anche se, è bene specificare, che Fernanda Lessa ha rivelato di essere stata fraintesa per poi provocare Federico Rossi subito dopo, in quanto il cantante si era espresso in favore della sua compagna.

Fernanda Lessa dopo il Grande Fratello Vip, forse in maniera del tutto inaspettata, è diventata una delle concorrenti più discusse. In quanto suoi numerosi atteggiamenti, anche social, non hanno assolutamente convinto il pubblico del piccolo schermo.

Aiutata o meno, Paola Di Benedetto si gode la vittoria al Grande Fratello Vip. Tant’è che ha preso anche un’importante decisione da realizzare non appena sarà finita la quarantena.