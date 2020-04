Pompelmo, proprietà e benefici non solo per la perdita di peso

Pompelmo, l’agrume che ci aiuta a perdere peso ma non solo. Ottimo nelle diete dimagranti, ha anche proprietà che non conoscevamo. Tutti i benefici ma anche le controindicazioni

Il pompelmo arriva dall’Oriente (per la precisione dall’Iran) ma da tempo è utilizzato nel nostro Paese. Un agrume ricchissimo di proprietà, che non serve solo per dimagrire. Al suo interno dei suoi semi infatti troviamo i flavonoidi che hanno un azione antibatterica e antivirale.

Per queste proprietà viene utilizzato anche in fitoterapia come una specie di antibiotico. Secondo studi medici infatti i suoi semi hanno una grande forza contro diversi tipi di batteri soprattutto quelli delle vie respiratorie. Ma potrebbe essere di aiuto anche per e infezioni alla prostata e alle vie urinarie.

Il suo estratto sembra essere utile anche per combattere febbre, raffreddore e tosse ma anche herpes. Potrebbe essere già abbastanza, ma il pompelmo ci regala anche aiuto per problemi gastro-intestinale,contribuisce a riequilibrare la flora batterica ed è ottimo anche per funghi e per la candida.

Ma purtroppo questo preziosissimo agrume ha anche effetti collaterali gravi se associato a alcuni farmaci come la simvastatina e la ciclosporina. Per questo motivo prima di utilizzarlo sempre meglio consultare il medico

Pompelmo nella dieta proprietà

Le proprietà del pompelmo nella perdita di peso è senza dubbio la sua qualità più conosciuta. Ci troviamo infatti davanti ad un ottimo drenante che ci aiuta a combattere la cellulite, ma non solo. Infatti riesce anche ad abbassare i valori del colesterolo ed è utile anche ad abbassare i valori della glicemia e ipertensione.

Il suo basso indice glicemico ci farà bruciare più grassi. Altra sua grande proprietà che aiuta la perdita di peso, il fatto che dia una sensazione di sazietà e blocchi il senso di fame. Per chi vuole un ottimo drenante naturale consigliamo la spremuta di 3 pompelmi diluiti in un litro e mezzo di acqua. Questo farà ci permetterà di sgonfiarci e andare a migliorare la cellulite.

In caso di dieta il pompelmo ci verrà in soccorso. Possiamo infatti perdere anche 4 kg in un mese grazie a tre bicchieri di acqua e una spremuta di pompelmo a colazione, poi come spuntino mezzo pompelmo.

