Herpes come manifesta e rimedi naturali per curarla

L’ herpes si manifesta per diversi motivi, non colpisce solo le labbra, ma anche altre parti del corpo. Scopriamo i sintomi e come curarla

L’herpes è una comune malattia infettiva e contagiosa, è causata da una famiglia di virus, chiamati herpesvirus, esistono tantissimi come l’herpes simplex, l’herpes zoster ed i citomegalovirus. E’ una patologia che colpisce l’organismo ed è visibile sulla pelle, si manifesta soprattutto in inverno e in estate, quando si abbassano le difese immunitarie immunitarie.

Scopriamo quali sono i sintomi, le cause e come curarla con rimedi naturali.

Herpes: i sintomi

Il sintomo più comune dell’herpes è la comparsa di piccole vesciche sulla cute, si può localizzare in diversi parti del corpo, scopriamo dove:

sulle labbra : si parla di herpes labialis;

: si parla di herpes labialis; sui genitali : si chiama herpes genitalis;

: si chiama herpes genitalis; sulle superfici più estese del corpo: conosciuto come herpes zoster o fuoco di Sant’Antonio, le vescicole si manifestano sulle schiena e braccia.

E’ un virus potenzialmente pericoloso perchè è molto contagioso, basta anche il contatto diretto fra persone, i portatori sani possono trasmetterlo anche con la saliva. Anche con un semplice bacio, abbraccio o il contatto con oggetti come asciugamani, stoviglie o spazzolini possiamo contrarlo. Quando il virus si è già manifestato è importante non toccare le vescicole e seguire un’accurata igiene, lavandosi spesso le mani ed usare un’asciugamano propria. Esistono alcune forme di herpes che possono colpire la zona genitale, purtroppo è trasmissibile a livello sessuale. Le vescicole causano un prurito persistente e dolore localizzato.

Le possibili cause

Le cause di questo virus sono tantissime, vediamo quali:

raggi solari, soprattutto UVB e UV

raffreddore e febbre

scottature al labbro dopo un’esposizione intensa

variazioni ormonali legati al ciclo mestruale

un periodo di stress intenso

indebolimento del sistema immunitario

interventi chirurgici

una malattia che deprime il sistema immunitario

Si può prevenire?

L’herpes si può prevenire sicuramente, ecco alcuni consigli da seguire:

non toccare le vescicole: in questo modo evitiamo che si possano rompere e facilitare l’ingresso di germi;

in questo modo evitiamo che si possano rompere e facilitare l’ingresso di germi; diminuire lo stress e l’ansia: se si impara a gestirla sarebbe molto meglio;

se si impara a gestirla sarebbe molto meglio; evitare alcuni alimenti e bevande: cibi come il cioccolato, noci, mandorle, lenticchie perchè sono ricchi in arginina che peggiorano la malattia, bisogna anche evitare bibite alcoliche. Sono preferibili gli alimenti ricchi in lisina come il pesce, il latte e lo yogurt.

Rimedi naturali per curarla

Per alleviare il prurito e il dolore nella zona colpita possiamo applicare prodotti naturali che possiamo tranquillamente acquistare in erboristeria.

In alternativa si possono preparare degli impacchi di bicarbonato, basta mettere un cucchiaino di bicarbonato in poca acqua tiepida, poi si stende sulla parte irritata prima che compaiano le vescichette. Bisogna assolutamente evitare di mangiare cioccolata, assumere cibi con pepe e peperoncino perchè aumentano il fastidio, evitare anche l’assunzione integratori stimolanti e vitaminici, riposare il più possibile e respirare aria pulita così da ossigenare

