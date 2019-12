Il pompelmo aiuta a restare in forma a Natale

Il pompelmo è un frutto noto per le sue straordinarie proprietà benefiche. Scopri quelle utili anche a Natale.

Paura dei pranzi e delle cene che ti aspettano a Natale? Con il pompelmo potrai vivere ogni pasto con maggior serenità. Tra le sue numerose proprietà, infatti, questo frutto vanta anche quella di rallentare gli zuccheri nel sangue e di contrastare l’accumulo di grassi. Mangiato nei pasti più elaborati, si rivela un ottimo amico della linea.

Se vuoi saperne di più e scoprire come gustarlo, guarda il video e clicca qui → Pompelmo per restare in forma a Natale