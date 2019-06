Pompelmo per pulire il fegato, la ricetta per assaporarlo con gusto

Per ottimizzare e purificare il fegato, ecco una ricetta incredibilmente buona a base di succo di pompelmo da provare assolutamente.





ll nostro fegato è il più grande organo del nostro corpo, soddisfa tre funzioni vitali essenziali per il nostro organismo: disintossicazione, sintesi e conservazione.

Disintossicazione: un vero filtro, il fegato recupera ed elimina molte tossine. Queste possono essere naturalmente presenti nei rifiuti prodotti dal nostro organismo, come l’ammoniaca o in quelli che ingeriamo, come l’alcol.

La sintesi: il nostro fegato assicura il metabolismo di carboidrati, lipidi e proteine ​​mentre secerne la bile, elemento essenziale nella nostra digestione. Evita anche le emorragie attraverso un processo di coagulazione.

L’archiviazione: il fegato è un serbatoio di vitamine (A, D, E, K) e glicogeno (carboidrati). In altre parole, memorizza l’energia sotto forma di zucchero, che rende disponibile al nostro corpo.

Determinate carenze vitaminiche o scarsa igiene alimentare (alcol, tabacco, zuccheri …) possono rallentare il funzionamento del fegato e portare a rischi di obesità, malattie cardiovascolari, stanchezza cronica, disturbi digestivi … Per pulire il fegato, ecco una ricetta della dottoressa Clark pubblicata su Santé+ che raccomanda di seguire questa dieta per due giorni.

La ricetta detox per il fegato col pomplelmo rosa

Ingredienti:

– 4 cucchiai di sale grosso

– 150 ml di olio d’oliva

– Succo di pompelmo rosso

Durante questi due giorni, non dovresti assumere vitamine.

Primo giorno:

A colazione, mangia cibi che non contengono grassi come frutta, cereali, pane e miele.

Il pranzo non dovrebbe contenere cibi grassi come le patate (bollite o al forno), verdure, pane e frutta.

Quando prepari i tuoi pasti, puoi usare il sale ma niente olio. Devi mangiare prima delle 14. Dopo questo periodo, non è più permesso mangiare o bere nulla.

Preparazione

Preparare 600 ml di acqua con 4 cucchiai di sale grosso. Dividete questa preparazione in quattro e mettetela in frigorifero per facilitare la sua conservazione.

Alle 18:00 bevi un quarto di questa acqua salata.

Alle 8 di sera devi bere un altro quarto di questa acqua salata.

Prima di andare a letto, posizionare il pompelmo e l’olio d’oliva a temperatura ambiente (per 15-30 minuti) prima di bere alle re 22.

