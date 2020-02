Live Non è la d’Urso | Lory Del Santo: “Pasquale Laricchia è un violento!”

Live Non è la d’Urso | Lory Del Santo ha confidato agli autori di Barbara d’Urso che Pasquale Laricchia era violento con la sua ex fidanzata Victoria Pennington

Dopo l’ingresso di Pasquale Laricchia al Grande Fratello Vip, in rete sono tornate a circolare voci che vedrebbero il concorrente violento nei confronti della sua ex fidanzata Victoria Pennington.

Lui ha sempre smentito la notizia, ma Lory Del Santo agli autori della bella conduttrice partenopea ha confidato che la notizie sarebbe vera. Per quale motivo?

Prima che Pasquale partecipasse alla terza edizione del GF, viveva in affitto in una delle stanze che la regista di The Lady affittava ai modelli a Milano.

Molti ragazzi si sarebbero lamentati, all’epoca, con Lory Del Santo delle violentissime discussioni tra Pasquale e Victoria e per questo motivo volevano lasciare i loro alloggi.

Pasquale Laricchia a Live Non è la d’Urso ha smentito categoricamente la versione di Lory, che ha dipinto il concorrente come un uomo padrone.

Pasquale Laricchia rompe il silenzio a Live Non è la d’Urso: “Mai picchiato Victoria”

Pasquale Laricchia, dopo essersi difeso nelle scorse settimane dalle forti frasi di Barbara Alberti sul suo conto, è tornato a Live Non è la d’Urso per smentire una volta e per tutte le accuse della sua ex fidanzata Victoria Pennington.

Pasquale ha mostrato come prove della sua innocenza la denuncia fatta anni fa ai danni dell’ex concorrente del Grande Fratello, dimostrando che non appena lei aveva fatto quelle pesanti dichiarazioni, lui aveva deciso di prendere provvedimenti legali.

Pasquale Laricchia ha smentito Lory Del Santo, affermando anche che quanto dichiarato dalla regista non corrisponde in alcun modo alla verità. In quanto lui non aveva nemmeno preso in affitto un’intera camera, ma soltanto una stanza, ma non solo.

Lory ha affermato che Pasquale amava avere ogni singolo dettaglio della vita di Victoria sotto il suo controllo e che non lasciava libera nemmeno di fare la spesa, lui ha ovviamente smentito il tutto, affermando di non essere quel genere di uomo.

Una puntata bella intesa per Barbara d’Urso, che ha ospitato ancora una volta Luigi Favoloso che si è scagliato contro Nina Moric.

