Parla Danilo Novelli, “Lory Del Santo ha tradito Rocco con me”

Dichiarazioni choc: Parla Danilo Novelli, “Lory Del Santo ha tradito Rocco Pietrantonio con me…Ammetti la verità” Le rivelazioni scottanti dell’ex gieffino

Dichiarazioni choc, Danilo Novelli parla (Istock)

Sembra non voler finire l’acceso dibattito che ormai siamo abituati a vedere nel salotto più seguito d’Italia. La storia, anzi le storie d’amore, tradimenti, mezze verità e fake news che vedono come protagonisti Lory Del Santo e Manila Gorio. Ma cosa c’è di nuovo? Pare che proprio oggi ci siano state delle rivelazioni scottanti da parte dell’ex gieffino, nonché ex compagno di Manila Gorio, in merito alla vicenda che vede implicata Lory Del Santo e un suo ipotetico tradimento con quest’ultimo, Danilo Novelli. Ma sarà tutto vero? A sganciare la bomba ci ha pensato Manila Gorio che, ai nostri microfoni insieme al suo ex, ha dichiarato come sembrano siano realmente andati i fatti all’epoca. Ma cerchiamo di far chiarezza sulla questione, e scopriamo quali sono queste dichiarazioni choc da parte di Danilo Novelli.

Le Dichiarazioni choc di Danilo Novelli

dichiarazioni choc parla Danilo Novelli (Fonte: @Instagram)

Ciò che la gente si domanda è: Ma Lory Del Santo ha o non ha tradito Rocco Pietrantonio quando ancora i due formavano una coppia? La risposta, almeno fino a poche ore fa, sembrava aleggiare nel dubbio. Ora sembra che alcune rivelazioni date proprio da Danilo Novelli insieme alla sua ex compagna e opinionista di Pomeriggio 5, Manila Gorio ha visto tramutare in certezza quel dubbio sulla presunta scappatella della Del Santo quando ancora era fidanzata con l’ex Pietrantonio. Sempre secondo la fonte, Monica Gorio, l’ex di quest’ultima, Danilo Novelli avrebbe dichiarato di aver avuto un flirt con Lory Del Santo mentre quest’ultima era fidanzata con Rocco Pietrantonio e lui impegnato con Manila Gorio.

Secondo quanto ci ha riferito la stessa Manila Gorio, Danilo Novelli avrebbe dichiarato rivolto a Lory Del Santo:”Cara Lory devi ammettere la verità, mentre tu eri fidanzata con Rocco Pientrantonio ed io con Manila Gorio, l’hai tradito con me ma non hai mai avuto il coraggio di raccontarlo” Novelli ha aggiunto poi, “Mi volevi come tuo attore a The Lady ma poi non ti sei più fatta sentire ed io mi sono sentito usato, voglio un confronto con te”.

L’invito al confronto di Danilo Novelli a Lory Del Santo

dichiarazioni choc parla Danilo Novelli (Istock)

Alla fine della dichiarazione choc, Danilo Novelli ha chiesto a Lory Del Santo di avere un confronto faccia a faccia per risolvere la questione una volta per tutte. Questo confronto ci sarà? Accetterà l’invito la showgirl Lory Del Santo? Probabilmente sì, e questo potrebbe avvenire nel consueto salotto pomeridiano di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, visto che il tutto è iniziato proprio negli studi di Cologno Monzese con la prima rivelazione sul presunto tradimento ai danni di Rocco Pietrantonio. Ci si chiede se in puntata potrebbe anche tornare Manila Gorio per replicare nuovamente all’accaduto e dire la sua. Dopo la lite che, proprio la Gorio ha avuto con la Del Santo sull’argomento dell’ipotetico tradimento, la consapevolezza di una sua presenza è sempre più una certezza. Almeno speriamo!

