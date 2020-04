Domenica In | Mara Venier, prima di andare in onda con il suo storico programma, ha ricordato sul settimanale Nuovo la scomparsa di sua madre

Non c’è nulla di peggio che perdere i propri genitori. Questo dolore, purtroppo, lo conosce bene Mara Venier.

La zia più amata d’Italia, prima di andare in onda con il consueto appuntamento settimanale di Domenica In, si è raccontata sulle pagine del settimanale Nuovo, rivelando cosa ha provato quando le hanno comunicato della scomparsa di sua madre, morta nel 2015 a causa del morbo di Alzheimer.

La conduttrice ricorda bene quel momento e ha confidato che difficilmente riuscirà a dimenticare il dolore che ha provato in quegli istanti. Mara Venier ha ricordato la sua morte di sua madre prima di Domenica In, ammettendo come in quegli attimi le sia crollato il mondo addosso.

La scomparsa di sua madre ha rappresentato la perdita di una colonna portante della sua vita, distruggendole l’anima.

“Quando mia mamma se n’è andata” ha confidato la conduttrice che di recente ha rivelato di essere preoccupata per suo marito. “E’ come se mi fosse crollato tutto il mondo addosso” ha proseguito. “Non sapevo più cosa fare”.

Domenica In | Mara Venier emozionata: “Mia madre? Un esempio di vita”

Sono passati tre anni da quel momento, ma il dolore, seppur in forma più lieve rispetto all’attimo della scomparsa, è ancora vivo in Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In è riuscita però a trattenere soltanto il buono di quei momenti, provando a scacciare via la malinconia provata durante quei momenti atroci in cui ha visto sua madre volare via per sempre.

“Anche se ormai mia mamma è scomparsa da ben 5 anni” ha spiegato la conduttrice che di recente è tornata alla conduzione di Domenica In. “Lei per me rimane sempre la rappresentazione di un amore senza tempo, che va oltre la presenza o meno su questa terra” ha spiegato Mara Venier emozionata pensando a sua madre. “Lei è il mio esempio di vita” ha concluso.

Mara però ha pensato a concentrare tutto il suo amore verso suo nipote che durante la scorsa diretta del suo programma le ha fatto una dedica speciale, rigorosamente a sorpresa, che l’ha emozionata.

Mara Venier si è emozionata vedendo suo nipote a Domenica In, ammettendo con il suo pubblico che questo periodo è più difficile che mai per chi come lei è nonno e non può assolutamente vedere i suoi nipoti.

“Mio nipote è un bambino speciale” ha confidato Mara Venier commossa per suo nipote. “E’ molto maturo per la sua età” ha proseguito la conduttrice a cui pare sia stata offerta la conduzione di un noto programma Mediaset. “Riempie la mia vita di gioia”.