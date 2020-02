Mara Venier lascia Domenica In per L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Mara Venier potrebbe dire addio alla conduzione di Domenica In per approdare all’Isola dei Famosi su canale 5

Le cose potrebbero presto cambiare per il palinsesto autunnale. Per quale motivo? Secondo Tv Blog, Mediaset avrebbe offerto a Mara Venier di lasciare la conduzione di Domenica In per ricoprire il ruolo di padrona di casa nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2020.

L’azienda avrebbe fatto, approfittando della presunta lite tra la zia più amata d’Italia con alcuni dipendenti Rai, un’offerta davvero vantaggiosa, ma Mara non avrebbe ancora dato la sua risposta.

Mara Venier lascerà Domenica In per l’Isola dei Famosi? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi di questo ipotetico ritorno in Mediaset, che potrebbe cambiare, e non di poco, il prossimo palinsesto televisivo.

Mara Venier: cosa succede se lascia Domenica In per L’Isola dei Famosi

Se Mara Venier dovesse accettare l’offerta ricevuta, come anticipato, molte cose potrebbero cambiare. Qualche esempio?

Come ha fatto notare il noto portale web, Ilary Blasi non sarebbe più alla conduzione dell’Isola dei Famosi, visto che il progetto era stato affidato da lei, ma non solo. Qualora la zia più amata d’Italia lasciasse in maniera definitiva Domenica In, anche il palinsesto di casa Mediaset potrebbe avere qualche cambiamento. Oltre che quello di mamma Rai.

Domenica Live di Barbara d’Urso, che ha sempre perso a livello di ascolti confermando Mara come la regina della Domenica, potrebbe tornare al suo orario originale, andando in onda per ben 5 ore consecutive in diretta. La bella conduttrice partenopea, occupata tutto il giorno tra Domenica Live e Live Non è la d’Urso, dovrebbe così rinunciare alla conduzione del Grande Fratello Nip.

Tutto, almeno così sembra, è nelle mani di Mara Venier. Cosa farà?

Anche se, probabilmente, Mara Venier non lascerà Domenica In visto che uno dei programmi a cui è maggiormente affezionata e che riscuote sempre un enorme successo tra il pubblico. Cosa che, purtroppo, non si può dire dell’Isola dei Famosi.