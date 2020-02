Domenica In | Elettra Lamborghini ha fatto preoccupare Mara Venier indossando una giacca che lasciava intravedere un po’ troppo

Elettra Lamborghini è stata una degli ospiti di punta di Mara Venier a Domenica In. La cantante, per l’occasione, ha scelto di indossare una giacca che lasciava poco spazio all’immaginazione, facendo preoccupare la zia più amata d’Italia che potesse avvenire un incidente in diretta, mostrando il seno della sua ospite.

“Datemi una spilletta per favore” ha esordito Mara Venier preoccupata da Elettra Lamborghini a Domenica In. “Se succede un incidente in diretta, qua mi licenziano. Non facciamo vedere niente” ha concluso in maniera ironica la conduttrice.

Elettra Lamborghini a Domenica In | Mara Venier: “Sei una rivelazione”

Elettra Lamborghini, che settimana scorsa pare aver disertato l’invito di Mara Venier a causa della presenza di Selvaggia Lucarelli in studio, ha sorpreso Mara Venier. La zia più amata d’Italia non immaginava che la cantante, che proviene da una delle famiglie più importanti d’Italia, fosse così umile e alla mano. Elettra, infatti, ha intrattenuto il pubblico grazie alla sua spiccata simpatia.

Mara Venier ha anche mostrato alla sua ospite un video che ormai è diventato virale, quello della sua reazione alla squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo.

“Sei stata una vera e propria rivelazione!” ha esordito la zia più amata d’Italia. “Sei di una simpatia unica, hai un’immagine piuttosto forte non ti facevo una ragazza così sensibile” ha concluso.

Elettra Lamborghini a Domenica In si è divertita come non mai, promettendo alla padrona di casa di ritornare in studio da lei anche all’uscita del prossimo singolo, visto tra la cantante e la conduttrice si è creata una certa sintonia.

“Ho trovato qualcuno più pazza di me!” ha commentato ironica Mara Venier con Eletta Lamborghini a Domenica In.