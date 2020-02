Domenica Live | La mamma di Morgan ha pianto da Barbara d’Urso, affermando che suo figlio ha tutti quanti contro dopo la squalifica a Sanremo 2020

La mamma di Morgan si è lasciata andare a un lungo sfogo, tra le lacrime, da Barbara d’Urso. La donna ha affermato che suo figlio, da dopo la squalifica al Festival di Sanremo 2020, ha tutti contro. Anche se, i guai del figlio, sarebbero iniziati dallo sfratto della sua casa.

“Ha tutti contro dal Festival di Sanremo” ha esordito la donna. “Lo hanno sfrattato da casa, quando il debito era quasi tutto pagato” ha chiarito la mamma dell’artista.

La mamma di Morgan ha pianto a Domenica Live, raccontando inediti retroscena sull’artista.

Mamma d Morgan a Domenica Live ammette: “Non ha superato la morte del padre”

La mamma di Morgan, che di recente ha rivelato che suo figlio diventerà per la terza volta papà, ha dichiarato che suo figlio spesso ha un atteggiamento strano perché dentro di sé ha ancora tanta sofferenza a causa della prematura scomparsa di suo padre.

“Morgan non ha mai superato la morte di suo padre. Avevano un rapporto davvero speciale” ha esordito la mamma di Morgan ospite da Barbara d’Urso. “Gli ha fatto più da mamma che da padre, io lo lasciavo a lui quando lavoravo. Ero un’insegnante” ha proseguito. “Quando abbiamo scoperto che si è suicidato, aveva 16 anni, è stato un trauma. L’ho mandato anche dalla psicologa, ma è andato in confusione perché non sapeva a chi incolpare per la morte di suo padre” ha concluso, chiarendo ovviamente che nessuno ha colpa per quel tragico episodio.

Sarà forse per quanto rivelato da sua madre da Barbara d’Urso a Domenica Live, che Morgan spesso lancia forti provocazioni come quella di paragonarsi alla figura di Gesù Cristo?

Barbara d’Urso ha concluso l’intervista promettendo alla donna di far fare pace a Morgan con sua sorella, visto che i due non si parlano da svariato tempo. Ci riuscirà la bella conduttrice partenopea a portare la pace anche in questa famiglia?