Bugo e Morgan squalificati da Sanremo 2020: Elettra Lamborghini ascolta l’annuncio di Amadeus in diretta e la sua reazione è epica.

Elettra Lamborghini scopre in diretta che Bugo e Morgan sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020 e si lascia andare ad una reazione epica che, non solo fa il giro del web, ma strappa consensi per la spontaneità.

Elettra Lamborghini, la reazione alla squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo 2020 conquista tutti: “No, adesso arrivo io ultima”

Elettra Lamborghini, in gara al Festival di Sanremo 2020, ai microfoni di Radio 2 che trasmette la diretta radiofonica della kermesse musicale, ha commentato con assoluta spontaneità la squalifica di Bugo e Morgan. Quest’ultimo, sono stati esclusi dalla gara dopo la decisione di Bugo di lasciare il palco del Teatro Ariston di fronte alla decisione di Morgan di cambiare il testo della canzone in gara “Sincero”.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

In diretta su Radio 2, dopo aver ascoltato le parole di Amadeus che ha annunciato la squalifica ufficiale di Morgan e Bugo da Sanremo 2020, ha detto: “eliminati? Nooo, vuol dire che adesso fanno arrivare me ultima”.

Elettra è in gara con la canzone Musica (E il resto scompare). In questi giorni, anche la Lamborghini ha fatto parlare di sè, ma la sua reazione alla squalifica di Bugo e Morgan ha letteralmente conquistato il popolo dei social che applaudono non solo la sincerità, ma anche la schiettezza di Elettra che, su un palco importante come quello dell’Ariston, ha deciso di mettersi totalmente in gioco.

E che cazz 😂 https://t.co/TAVs3hnpOe — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 8, 2020

“NOOOO VUOL DIRE CHE ADESSO ARRIVO ULTIMA IO”. Il commento geniale di Elettra Lamborghini su Radio Due scoprendo che Bugo e Morgan sono stati squalificati. #Sanremo2020 — Gianni Santoro (@GianniSantor0) February 8, 2020

“Morgan è ufficialmente squalificato!” ELETTRA IN DIRETTA SU RADIO DUE:

“NO VABBE’, CHE PECCATO, VORRÀ DIRE CHE ADESSO SARÒ ULTIMA!”#Sanremo2020 — Ivan (@_yvanx) February 8, 2020

Elettra Lamborghini che commenta l’eliminazione di Bugo e Morgan: “Noooo vuol dire che adesso per ultima arrivo io” Amiamola #sanremo2020 — PersonaCattiva (@SVontrois) February 8, 2020

Elettrra, dunque, occuperà davvero l’ultimo posto della classifica finale di Sanremo 2020?