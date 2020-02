Nathalie Caldonazzo: l’ex fidanzato ritorna a parlare di lei

Andrea Ippoliti, ex fidanzato di Nathalie Caldonazzo ritorna a parlare di lei e si lascia andare ad espressioni severe

Il percorso di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip è stato quello che forse si è concluso in maniera più discussa. Questo a causa dell’atteggiamento di lui che non sempre è riuscito a mantenere il contegno durante la sua esperienza nel programma, lasciandosi andare ad esternazioni poco carine rivolte proprio a quella che allora era la sua fidanzata.

D’altro canto, l’epilogo della loro storia era inevitabile, dal momento che la stessa Nathalie Caldonazzo non riusciva più a trovare in cuor suo un motivo per continuare il suo rapporto con Andrea. Ora, a distanza di tempo, nessuno dei due sembra essere tornato sui suoi passi, anzi, Ippoliti è ritornato a parlare di Nathalie e ancora una volta è emerso che l’opinione che ha di lei, non è delle migliori.

L’ex fidanzato di Nathalie Caldonazzo dichiara: “Lei mi istiga”

Nathalie Caldonazzo, nel corso della sua esperienza a Temptation Island, ha capito di non voler continuare la sua storia con Andrea Ippoliti, con il quale le cose non andavano bene già prima della loro partecipazione al programma.



Nello specifico, l’attrice italiana recriminava al suo ex compagno di farla sentire in gabbia e di opprimerla con i suoi continui divieti. Andrea, che invece condannava alla sua compagna una grande mancanza di rispetto, oggi è tornato a parlare di lei e ha aggiunto che Nathalie Caldonazzo, attraverso i suoi atteggiamenti, lo istigava facendo uscire fuori la parte peggiore di lui.

Non solo, Ippoliti, convinto di essere l’unica vittima della relazione rivelatasi essere deleteria per lui e Nathalie, ha anche aggiunto di desiderare ardentemente una donna in grado di rispettarlo e comprenderlo. Cosa che forse, secondo la sua opinione, la sua ex compagna non è riuscita a fare.

Non sappiamo se Nathalie replicherà alle affermazioni di Andrea, dal momento che, l’attrice, dopo aver dichiarato che Ippoliti la violentava psicologicamente, ha anche ribadito di non voler ritornare più sull’argomento.

Insomma, quello tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è sicuramente un capitolo chiuso, con il tipico sapore però, di un rapporto finito di cui non è rimasta nemmeno la stima reciproca.

Gina D’Antonio