Nathalie Caldonazzo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Nathalie Caldonazzo è una Showgirl ed Attrice di 50 anni. Lei è nata il 24 maggio 1969 a Roma sotto il segno dei Gemelli, è alto 178 centimetri e pesa circa 60 kg. È cresciuta con la mamma Leontine Snell, una ballerina olandese, ed il papà Mario, imprenditore romano morto quando aveva 17 anni.

Non è figlia unica infatti ha una sorella maggiore che si chiama Patrizia e dal 2004 è mamma della piccola Mia avuta dall’ex fidanzato Riccardo Sangiuliano. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nome: Nathalie Caldonazzo

Età: 50 anni

Data di nascita: 24 maggio 1969

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio: Diploma

Professione: Attrice, Showgirl

Altezza: 178 cm

Peso: 60 kg

Account social: Instagram Facebook

Nathalie Caldonazzo: Instagram

Megan Montaner è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 50,9mila persone e con conta circa 800 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici e parenti, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale se volete seguirla è questo qui.

L’attrice ha un profilo su Facebook, qui sono presenti foto insieme a colleghi ma sopratutto scatti che riguardano la sua carriera. È seguita da 5mila persone e potete trovare qui il suo profilo. Su Twitter non è attiva infatti i profili che trovate su Internet o sono falsi o sono fanpage.

Nathalie Caldonazzo: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Nathalie Caldonazzo sappiamo che agli inizi degli anni 90 ha una relazione con Massimo Troisi, un’amore importante durato fino alla morte di lui importante sopraggiunta nel 1992, quando lei aveva solo 24 anni. Ancora oggi l’attrice ricorda con tanto affetto l’attore napoletano.

Successivamente ha una relazione con Riccardo Sangiuliano, imprenditore napoletano con il quale ha la sua prima figlia Mia, nata nel 2004. Durante gli anni è stata al fianco anche di Paolo Calissano, Stefano Bonaga e Pino Quartullo. Successivamente nel 2016 si fidanza con Andrea Ippoliti. Il loro rapporto si è consolidata durante la partecipazione della showgirl all’Isola dei Famosi poiché ha avuto la possibilità di riflettere sulle cose più importanti della vita.

Nathalie Caldonazzo: carriera

Nathalie Caldonazzo inizia a lavorare, fin da giovanissima, come modella tra Roma e Milano e si occupa di pubbliche relazioni per alcuni locali romani e nella Costa Smeralda in Sardegna. La vediamo debuttare in televisione come ballerina in Stasera Lino e Fantastico 10. ˆ

Nel 1989 invece debutta al cinema nel film Fratelli d’Italia di Neri Parenti. Nel 1997 è la primadonna ne Il Bagaglino mentre nel 2001 inizia a dedicarsi al teatro per molti anni infatti la vediamo in La bisbetica domata, Gl’innamorati, L’improvvisazione di Versailles ed il musical Le magie du Moulin Rouge.

Successivamente nel 2007 entra nel cast di Centrovetrine mentre nel 2008 partecipa al film L’imbroglio nel lenzuolo. Nel 2010 è a teatro con Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, nel 2014 con Una bugia tira l’altra e nel 2015 con Il malato immaginario. Nel 2017 ritorna in televisione come concorrente del reality show L’Isola dei Famosi e continuerà a dividersi fra cinema, TV e teatro. Nel 2019 giunge la notizie della sua partecipazione a Temptation Island Vip.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI