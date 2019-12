Vieni da me | Nathaly Caldonazzo | “Andrea mi violentava psicologicamente”

Nathalie Caldonazzo, ospite a Vieni da me, rivela alcuni retroscena su di lei e sul suo ex fidanzato: “Andrea mi violentava psicologicamente”

Nathalie Caldonazzo qualche mese fa ha partecipato insieme al suo ex compagno a Temptation Island Vip, un esperienza molto importante che però non è finita nel migliore dei modi. Come lei stessa racconta a Vieni da Me, programma condotto da Caterina Balivo.

Durante l’intervista gli sono state poste alcune ‘Domande al buio’, tra queste anche alcune riguardo Andrea. A tal riguardo la showgirl ha ammesso di non essersi pentita delle scelte fatte e neanche di aver lasciato il suo compagno.

Ha infatti dichiarato: “Assolutamente no. Non potevo fare altro. E’ stata la delusione più grande di tutta la mia vita. Non pensavo di poter provare una sensazione da film horror. Sono stata malissimo per quello che ho subito per tre anni e mezzo. Ho rinunciato al 90 per cento di me stessa per far andar bene questo rapporto, per non farlo arrabbiare. Mi sono trovata lì una realtà scioccante, inaspettata. Io mi sono vergognata di essere venuta qui con un compagno del genere, che non si sa comportare. Può anche finire un amore ma lo fai a telecamere spente. Non puoi urlarmi addosso. Dopo il reality, si sono continuati a vedere. Non è stata una ripicca. E’ stato un tradimento in diretta. Io ho sempre sospettato che il finale sarebbe stato orribile, terribile da parte sua”.

Nathalie Caldonazzo su Andrea Ippoliti: “Mi violentava psicologicamente”

Successivamente Nathalie Caldonazzo ha rivelato che non gli interessa più niente di lui e che di conseguenza, non ci vuole più niente a che fare: “Lui può dire quello che vuole non mi interessa. Qui c’stata mancanza di stile. Credo di meritare di più“.

Infine la showgirl ha svelato alcuni retroscena interessanti sul suo ex. Andrea, infatti, era molto geloso della sua precedente storia con Massimo Troisi: “Non potevo parlare, era argomento tabù. Toglievo qualcosa. Mi violentava psicologicamente. Adesso sono libera di raccontarlo. La gente lo ama. E’ stata una storia bellissima, importantissima. Sono testimone degli ultimi due anni della sua vita”.