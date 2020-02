Alfonso Signorini ha annunciato che nella prossima puntata del GF Vip, assisteremo all’ingresso di altri concorrenti e voci di corridoio abbastanza insistenti, vorrebbero lei tra i nuovi partecipanti.

Teresanna Pugliese è diventata famosa per la sua triplice esperienza a Uomini e Donne e per la sua storia con Francesco Monte che ha fatto sognare tutto il pubblico affezionato al programma. Nonostante le buone intenzioni di entrambi però e nonostante il fatto che lei fosse innamorata di lui e Francesco pazzo di lei, la storia tra la bella partenopea e il tarantino naufragò dopo poco tempo, lasciando di stucco i fan che invece mai si sarebbero aspettati di vedere i loro beniamini rinunciare al loro amore.



Il tempo è passato per entrambi e se Francesco Monte ha avuto diverse relazioni, Teresanna ha ritrovato l’amore accanto a quello che poi è diventato suo marito e il padre di suo figlio. Ora, dopo un po’ di tempo in cui Teresanna Pugliese è stata lontana dai riflettori, l’ex corteggiatrice sembrerebbe essere pronta a guadagnarsi la scena mediatica diventando una nuova concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip.

GF Vip: Teresanna Pugliese entrerà nella casa più spiata d’Italia?

Teresanna Pugliese molto probabilmente diventerà una nuova concorrente di questa edizione del GF Vip. Un chiacchiericcio abbastanza fondato la vorrebbe prossima all’ingresso nella casa più spiata d’Italia.

L’ex corteggiatrice, che per un po’ è rimasta ai margini dal clamore mediatico, per occuparsi della su famiglia, dal momento che da poco è diventata mamma, evidentemente non ha mai rinunciato al desiderio di ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo, ma ha solo deciso di posticipare la realizzazione di questo desiderio.

Ebbene, il momento propizio potrebbe presentarsi molto presto e Teresanna Pugliese, avrà finalmente la possibilità di farsi conoscere non solo come tronista e corteggiatrice, ma anche come moglie e mamma.

Il pubblico che ha già appreso la notizia, sembra apprezzare l’idea di rivedere in tv Teresanna Pugliese, dal momento che a suo tempo, l’ex tronista fece sognare tutti con la sua storia d’amore con Monte.

Gina D’Antonio