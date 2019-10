Nathaly Caldonazzo ha trovato l’amore con un tentatore di Temptation Island Vip dopo l’addio ad Andrea Ippoliti? La showgirl risponde ai fans e svela tutta la verità.

Nathaly Caldonazzo si è fidanzata con un tentatore di Temptation Island Vip 2019 dopo aver detto addio ad Andrea Ippoliti con cui era fidanzata da tre anni? A svelare tutta la verità è la stessa Caldonazzo che ha deciso di rispondere alle domande dei fans raccontando loro tutta la verità sulla sua situazione sentimentale.

Nathaly Caldonazzo: “fidanzata con un tentatore di Temptation Island Vip? No, siamo solo amici”

Bellissima e in splendida forma, Nathaly Caldonazzo è molto attiva su Instagram dove condivide vari momenti della sua vita. Chiusa la storia con Andrea Ippoliti, la Caldonazzo si sta dedicando a sua figlia e a se stessa concedendosi dei momenti di svago in compagnia dei tentatori di Temptation Island con cui è nata un’amicizia. Di fronte alle foto in cui Nathaly si mostra serena e sorridente al loro fianco, alcuni followers hanno pensato all’esistenza di un rapporto diverso dalla semplice amicizia. Nathaly ha così voluto chiarire la situazione.

“Perché ti fai vedere sempre con tutti i tentatori di Temptation? Vuoi creare invidia a qualcuno?”, ha chiesto un followers. “No, guarda con i tentatori c’è veramente una bella e sana amicizia. Non c’è assolutamente nulla. Siamo grandi amici, sono persone fantastiche, non devo far rosicare nessuno perché non me ne può fr…ar di meno”, ha risposto l’attrice.

Se, dunque, Andrea Ippoliti sta frequentando la tentatrice Zoe con cui ha cominciato ad instaurare un rapporto durante la permanenza nel villaggio di Temptation Island, la Caldonazzo è ancora ufficialmente single e per il momento non sembra intenzionata a riaprire subito il suo cuore all’amore. Il tempo le farà cambiare idea?

