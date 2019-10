Elena Santarelli piange su Instagram di fronte alla prima copia del libro “Una mamma lo sa” in cui racconta la battaglia contro il tumore del figlio Giacomo.

Elena Santarelli piange su Instagram e non nasconde la fatica e il dolore che ha provocato nel ripercorrere tutto il percorso fatto per combattere il tumore che ha colpito il figlio Giacomo. Elena piange in un video commovente che tocca profondamente tutti coloro che hanno seguito la vicenda attraverso i suoi racconti e che ora aspettano di conoscere tutto attraverso il libro “Una mamma lo sa”.

Non è stato facile per Elena Santarelli che ha recentemente dichiarato di aver avuto un crollo raccontare le emozioni, la paura e la speranza che l’hanno accompagnata durante il periodo della malattia del suo bambino. Elena, però, si è fatta coraggio e ha deciso di condividere la sua storia scrivendo il libro “Una mamma lo sa” in cui svela tutto ciò che in questi mesi non ha mai raccontato neanche alla sua famiglia. Il libro uscirà il 22 ottobre ed oggi Elena ha ricevuto la prima copia scoppiando letteralmente a piangere.

“E’ arrivato questo pacco a casa. Sono molto emozionata perchè è la prima copia del libro che mi ha mandato Mondadori forse perchè mi è costato veramente molta fatica. Ripercorrere questa storia e spero di dare una botta di speranza a tanti genitori e a tante famiglie perché l’ho scritto con il cuore e con le lacrime e soprattutto l’obiettivo di questo libro è veramente bello. Spero che vi piaccia”, dice in un video.

Poi scrive: “Questo video è per tutti quelli che mi hanno e che ci hanno sostenuto, ora non mi nascondo più dietro le mie emozioni, questa sono io ed ho sbagliato per 2 anni a mostrarmi forte come una roccia, in realtà lo ero ma poi sono anche questa che vedete. Chi vorrà conoscere veramente me, noi e la nostra storia lo potrà fare leggendo il libro, che uscirà il 22 ottobre in tutte le librerie”.

