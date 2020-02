Grande Fratello Vip | Il dramma di Adriana Volpe: “Ho perso un figlio”

Grande Fratello Vip | Adriana Volpe nel fare il resoconto della sua vita ha raccontato del dramma dell’aver perso un figlio

Adriana Volpe, nelle scorse ore, ha partecipato al gioco dei grafici del Grande Fratello Vip. Dove i concorrenti, attraverso dei grafici da loro realizzati, devono raccontare gli alti e bassi della loro vita.

In quel momento, la conduttrice ha confidato che prima di diventare mamma della piccola Giselle ha affrontato un’altra gravidanza.

“Ero con Roberto, era la sua prima ecografia. Volevo fargli sentire il cuore del nostro piccolo battere” ha confidato Adriana. “Volevo fargli sentire quello che sentivo sempre io, ma lui non sentiva niente. Il cuore del nostro piccolo aveva smesso di battere” ha concluso visibilmente emozionata la conduttrice.

Adriana Volpe ha raccontato di aver perso un figlio al Grande Fratello Vip, emozionando il pubblico del piccolo schermo con il suo toccante racconto.

Adriana Volpe ricorda Fabrizio Frizzi al Grande Fratello Vip: “Era una persona buona”

Adriana Volpe, che durante la scorsa diretta ha litigato con Antonio Zequila al GF Vip, oltre a raccontare del dramma legato alla sua prima gravidanza, ha anche raccontato del suo debutto sul piccolo schermo. Debutto che è avvenuto con Fabrizio Frizzi.

“Io ho debuttato con lui e con Milly Carlucci, sono stati anni bellissimi” ha confidato la concorrente di Alfonso Signorini. “Lui era una persona molto buona, dolcissima. Ho un bel ricordo di lui” ha concluso Adriana.

Adriana Volpe ha ricordato Fabrizio Frizzi al Grande Fratello Vip, raccontandosi come non mai. Ma le sorprese per la conduttrice non sono di certo finite qua. Lei non è a conoscenza che Giancarlo Magalli è pronto a fare pace con lei.

Adriana Volpe al GF Vip, raccontando la sua vita, ha mostrato un altro lato di sé. Un lato che il pubblico da casa ha apprezzato e non poco.