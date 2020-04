Maurizio Costanzo | “Se ho il Coronavirus?!”: la sua risposta è poesia

Maurizio Costanzo ormai ha una certa età e rientra nelle cosiddette fasce a rischio per il Coronavirus: per questo la notizia sulla sua positività si è diffusa a macchia d’olio.

Simbolo del giornalismo televisivo italiano e della lotta alla mafia, uomo di poche parole ma sempre ben mirate, Maurizio Costanzo è ancora in grado di far tremare i media quando fa una dichiarazione.

È quello che è successo durante la puntata di Un Giorno da Pecora, lo show radiofonico RAI di cui il giornalista è stato ospite recentemente.

Quando i presentatori gli hanno chiesto di commentare la notizia secondo cui è stato trovato positivo al tampone Maurizio Costanzo ha deciso di essere il più diretto possibile.

Maurizio Costanzo: “Ormai non sanno più cosa ca**o dire!”

Dal momento in cui è scattata la quarantena per il Coronavirus Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno rispettato tutte le regole, limitando al massimo le loro (già rare) uscite di casa e adottando tutti quei comportamenti consigliati dal Ministero della Salute per combattere la diffusione del Virus.

Nonostante questo, e nonostante il fatto che Costanzo abbia continuato a lavorare regolarmente (da casa) nonostante la quarantena, è circolata negli scorsi giorni la notizia che il giornalista avesse sfortunatamente contratto il Coronavirus.

Dal momento che l’età di Costanzo è quella che è e che in questi giorni si stanno rincorrendo notizie terribili in merito al contagio e alla morte di persone famose, molti utenti hanno semplicemente creduto alla bufala diffusa dai siti web di informazione.

Quando Geppi Cucciari e Giorgio Lauro hanno chiesto al loro ospite di commentare la situazione, Costanzo ha deciso di mettere assolutamente da parte la diplomazia.

“Ormai non sanno più cosa ca**o dire…Sono solo dei co***ona**i”

È abbastanza chiaro che Maurizio Costanzo non abbia preso benissimo la notizia di essere stato dato per malato quando invece, fortunatamente, gode di ottima salute, concedendosi anche divertenti dirette Instagram.

È chiaro anche che abbia deciso di scagliarsi contro tutti coloro che fanno della pessima informazione e che utilizzino fake news e clickbait solo per attirare le persone e collezionare più visualizzazioni.

Se c’è una cosa che però spaventa Costanzo più delle fake news sul Coronavirus sono i comportamenti sconsiderati di coloro che stanno violando la quarantena pur di godersi il sole sulle spiagge e le gite fuori porta.

Da ogni parte infatti le autorità e gli esperti stanno consigliando ai cittadini italiani di resistere ancora e di rimanere a casa fino alla fine dell’emergenza per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora, favorendo la diffusione di nuovi focolai di infezione. L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha parlato di Fase 2, ma prima del “liberi tutti” si dovrà attendere la cosiddetta Fase 3.