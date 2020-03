Coronavirus | Mara Venier, recentemente intervistata, ha rivelato di essere in ansia per suo marito in quanto è un soggetto a rischio

Mara Venier, come d’altronde tutti i cittadini italiani in questo momento, è particolarmente preoccupata a causa dell’emergenza legata al coronavirus. La zia più amata d’Italia, intervistata dal settimanale Oggi, ha confidato di essere in ansia per suo marito in quanto è un soggetto particolarmente a rischio visto che ha avuto precedenti problemi di salute legati al mal funzionamento dei polmoni.

Per questo motivo la conduttrice di Domenica In si occupa personalmente di fare la spesa e continua a spostarsi, per quanto possibile, per lavoro, mentre suo marito è chiuso in casa. Mara si impegna quotidianamente a rispettare tutte le norme imposte dal ministero, in modo tale da non mettere a rischio la salute del suo uomo.

“Indosso sempre la mascherina protettiva” ha spiegato la conduttrice. “Mi lavo continuamente le mani, almeno duecento volte al giorno, e rispetto sempre la distanza di un metro tra di noi” ha proseguito. “Quando al supermercato dove vado di solito c’è tanta gente, vado da un’altra parte. Torno a casa tranquilla, ma sono molto preoccupata per lui visto che ha avuto problemi polmonari in passato”

Mara Venier è preoccupata per suo marito a causa del coronavirus e si augura, come tutti, che questo problema possa finire il primo possibile.

Leggi anche:

Juventus | Il calciatore Daniele Rugani positivo al Coronavirus – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Mara Venier sull’emergenza Coronavirus: “Provo ad essere positiva”

Mara Venier, che par aver ricevuto una succosa offerta per lasciare Domenica In e approdare a Mediaset, ha anche parlato dell’emergenza legata al coronavirus in maniera più generica, rivelando che sta provando ad essere positiva ma le risulta difficile visto che non si è ancora trovata una cura per questo male che sembra dimezzare un paese intero.

“Sto provando ad essere positiva, ma non nego di vivere con una grande angoscia” ha spiegato la conduttrice di Domenica In. “Purtroppo ci troviamo davanti ad una malattia di cui non esiste ancora un vaccino” ha proseguito. “Non abbiamo ancora una cura certa, una che funzioni a colpo sicuro” ha spiegato la zia più amata d’Italia, che si è anche raccomandata al suo pubblico di non uscire di casa. “E’ una situazione davvero pesante, vi prego di restare tutti a casa”.

Nonostante l’emergenza legata al coronavirus, Mara Venier andrà in onda con Domenica In, programma in cui la conduttrice fece una divertente gaffe con Elettra Lamborghini. Pronta ad intrattenere, per quanto possibile, i suoi fedeli telespettatori.

Leggi anche:

Barbara d’Urso in lacrime durante il discorso di Conte – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Oggi in edicola ❤️#iostoacasa #settimanaleoggi @gianlucasarago Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 12 Mar 2020 alle ore 12:52 PDT

La zia più amata d’Italia, come tutti gli italiani, non è riuscita a nascondere l’ansia che prova in questi giorni a causa dell’epidemia che ha colpito prima la Cina e ora il nostro paese.