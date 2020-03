Psiche | 22 cose che non potrai mai dimenticare

La vita è un prezioso viaggio verso la conoscenza, un viaggio necessario e che non si ferma mai. Scopri 22 cose che ricorderai per sempre e perché.

Fin da piccoli, a casa e poi a scuola e in ogni altro contesto, apprendiamo nozioni e acquisiamo principi educativi necessari affinché il nostro cervello possa stabilire nuove connessioni tra i suoi neuroni.

Sviluppare nuove conoscenze è essenziale ad ogni età, oltre a permetterci di usare la logica per far fronte alle più disparate situazioni, rafforza determinati processi cognitivi. Mantenere il cervello sempre allenato è fondamentale e le cose da fare per potenziarlo sono infinite, inoltre possiamo nutrirlo continuamente di nuove nozioni per arricchire le sue conoscenze generali.

Ci sono così tante cose che vale la pena di conoscere. Ecco 23 cose che probabilmente non conosci e che farai fatica a dimenticare.

Il cervello è programmato per acquisire nuove conoscenze

Molte persone riconoscono l’importanza e la gioia di apprendere continuamente cose nuove, dettate dalla curiosità e dalla brama della conoscenza anche in età adulta si interessano a tutto e non sono mai impreparate. Accanto a queste persone ce ne sono altre che hanno perso questo interesse, si accontentano di quello che hanno imparato e prendono le informazioni che gli arrivano dall’esterno senza preoccuparsi di compiere sforzi per aumentare le proprie conoscenze e informarsi su quello che accade nel mondo.

In realtà, confortarsi nella propria zona di confort e vivere sottostando ai propri automatismi blocca questo prezioso viaggio che ognuno di noi compie verso la conoscenza. Blocca questo viaggio ma non può arrestarlo in via definitiva poiché il cervello è programmato per acquisire sempre nuove conoscenze e convertire gli stimoli esterni.

Questo organo che vanta 86 miliardi di cellule nervose, è tanto sorprendente quanto complesso.

Si tratta di un organo in costante evoluzione. Permette al bambino di acquisire nei primi anni di vita abilità intellettuali e manuali. Crescendo il bambino impara ad interagire con gli altri fino a capire i meccanismi sottostanti l’influenza sociale, culturale e tecnologica.

Sono i processi cognitivi che ci permettono di utilizzare il pensiero e le abilità linguistiche per comunicare in questo mondo.

Secondo i neuroscienziati apprendere cose nuove potrebbe creare o rafforzare le cellule nervose anche in età adulta. In effetti, sembra che la plasticità cerebrale possa aiutare il cervello a cambiare costantemente, indipendentemente dall’età.

Espandi le tue conoscenze generali con questi 23 nuovi apprendimenti

Per arricchire la tua cultura generale, fornire nuovi stimoli al tuo cervello e suscitare l’ammirazione dei tuoi cari, ecco alcune chicche da dare in pasto alla tua memoria.

Forse non sapevi che:

. Nel senso botanico del termine, la banana non è un frutto ma una bacca.

. Ad oggi nel mondo sono più le persone uccise dalle zanzare che quelle uccise dalle guerre. Le zanzare causano circa 725 mila morti all’anno.

. Il ratto talpa glabro è un roditore che si ammala raramente di cancro e può sopravvivere fino a diciotto minuti senza ossigeno.

. Ci sono più stelle nell’universo che granelli di sabbia sulla Terra.

. Nella lingua spagnola la parola “esposas” ha un duplice significato e si traduce sia con la parola “mogli” che con la parola “manette”.

. La lingua è il muscolo più forte del corpo umano.

. La maggior parte degli uccelli ha un potenziale visivo fino ad 8 volte migliore rispetto ad un uomo con la vista perfetta. Il detto “avere una vista da Aquila o l’occhio di Falco” non è casuale e non si riferisce solo ai rapaci. Gli uccelli possiedono quattro tipi di coni, l’uomo solo 3, che permettono loro di discernere sfumature di colore invisibili all’uomo.

. Charles Darwin è stato il primo ad inventare le rotelle per le sedie da ufficio

. L’altezza massima registrata di un albero è di 130 metri.

. Se volete verificare che un diamante sia autentico, dovete alitarci sopra. Se si copre di nebbia, è sicuramente un falso

. Puoi misurare un angolo con la tua mano. Il pollice rappresenta l’angolo 0, lo spazio tra il pollice e il mignolo forma un angolo di 90 ° e lo spazio tra il mignolo e l’indice, il dito medio e l’anulare rappresentano rispettivamente un angolo di 60 , 45 e 30 °.

. Il miele è un alimento prezioso e non scade mai grazie al suo contenuto di agenti batteriostatici.

. Sono state trovate barrette di cioccolato contenenti fino a 120 parti di insetti.

. Uno scarafaggio può sopravvivere anche se gli tagli la testa, ma se non mangia muore in pochi giorni

. Per bruciare una sola caloria sono necessari 10 milioni di clic sul mouse..

Fonte: lescienze.it, LeFigaro, aot-pa.it, fattistrani.it, scienzainrete.it.

. Negli Stati Uniti, i distributori automatici uccidono quattro volte di più rispetto agli squali.

. In Francia la ghigliottina è stata praticata in carcere fino al 1977.

. La pelle si rinnova naturalmente ogni mese.

. La spazzatura dello spazio orbita attorno alla Terra.

. La terra conta un trilione di formiche contro 7 miliardi di persone.

. L’alfabeto hawaiano è composto da solo 13 lettere (A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P e W).

. I delfini tursiopi hanno la capacità di chiamarsi per nome.

Mantieni sempre allenatoil tuo cervello, sceglii cibi giusti e svolgi attività cheti fanno sentire bene… non importa di cosa si tratta, passeggiare, ammirare il mare, meditare. Evita di frequentare persone che si lamentanoin continuazione e cerca dipensare positivo. Quando la vita timette a dura prova, rifletti su queste citazioni: 8 citazioni positive per sconfiggere la depressione quando tutto va storto.