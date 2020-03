Coronavirus | Mara Venier e Bruno Vespa a rischio?

Il 4 marzo Nicola Zingaretti positivo al coronavirus è stato ospite a Porta a Portadove c’erano molti conduttori Rai, tra cui Mara Venier e Milly Carluci. Qualcuno può essere stato contagiato?

Il fantasma del Coronavirus minaccia anche la Rai e i suoi principali conduttori? Al momento non c’è nessuna notizia ufficiale.

Ma intanto il caso Nicola Zingaretti fa tremare molti programmi, a cominciare da Porta a Porta e Domenica In oggi andata regolarmentein onda.

Solo poche ore fa infatti il Presidente del Lazio e segretario del Pd ha annunciato di essere positivo al Coronavirus, anche se sta bene e proseguirà la sua attività da casa, in autoisolamento.

Però nel pomeriggio del 4 marzo lo stesso Zingaretti era stato ospite a Porta a Porta per essere intervistato da Bruno Vespa, parlando dell’attuale situazione italiana.

Fosse stato solo per quello, un problema relativo. Ma nello studio o nelle sue vicinanze, in realtà c’erano moltissimi dei conduttori Rai, tra chi aveva terminato da poco i suoi impegni e di chi stava provando. Erano infatti presenti Mara Venier e Caterina Balivo, Flavio Insinna e Lorella Cuccarini, Amadeus e Lorena Bianchetti, Eleonora Daniele e Tiberio Timperi.



In pratica quasi tutti quelli che presentano programmi su Rai 1, volti popolarissimi che adesso potrebbero essere a rischio. Perché quasi sicuramente Zingaretti quando è stato in Rai era già positivo al virus anche se in realtà la ha comunicato ufficialmente due giorni dopo.

Zingaretti positivo al Coronavirus, la risposta di Vespa

Così adesso il sospetto è che qualcuno entrato in contatto con il segretario del Pd nei giorni scorsi possa essere stato contagiato, anche in Rai. Il primo a rispondere è stato Bruno Vespa.

Al portale Dagospia.com ha spiegato di avere contattati subito Zingaretti augurandogli buona guarigione. Ed è stato contattato dal portavoce del politico. Gli ha spiegato che dovrebbero essere controllate soltanto le persone entrate in contatto con Zingaretti nelle ultime 48 ore e che sono state ad una distanza ravvicinata.

In realtà però ne sapremo di più nei prossimi giorni perché come sappiamo bene il Coronavirus non ha una gestazione e uno sviluppo uguale per tutti. Oggi Mara Venier sta andando regolarmente in onda con Domenica In. Ma lo studio del talk show, come era stato ampiamente annunciato nei giorni scorsi, è vuoto, senza pubblico. Lo stesso succederà per tanti altri programmi della rai, almeno fino ad un nuovo ordine.