Prime parole di Giulio Raselli sul trono di Giovanna Abate. L’ex tronista, ogge felicemente fidanzato con Giulia D’Urso, la sua scelta, ha risposto alle domande dei fans su Instagram lanciando un messaggio speciale alla sua ex corteggiatrice che sta per cominciare il suo percorso sul trono di Uomini e Donne per trovare l’amore.

Giulio Raselli e il messaggio speciale per Giovanna Abate come nuova tronista di Uomini e donne

Giulio Raselli e Giovanna Abate hanno condiviso mesi durante il percorso a Uomini e Donne. Tra i due c’è stata passione, ma anche tantissime discussioni. L’amore, però, alla fine, non è nato e Giulio ha scelto Giulia D’Urso. La scelta di Raselli ha fatto infuriare Giovanna Abate che, però, ora è pronta per tuffarsi in una nuova avventura sperando di trovare il vero amore come è accaduto ad altri protagonisti del trono classico, saliti sul trono dopo un no.

La presenza di Giovanna Abate sul trono è arrivata anche alle orecchie di Giulio Raselli che, dalla Puglia dove sta trascorrendo qualche giorno a casa dei genitori di Giulia D’Urso, ha commentato la scelta della redazione del programma di Maria De Filippi di dare il trono alla sua ex corteggiatrice.

A chi gli ha chiesto un parere sul trono di Giovanna, Giulio ha risposto: “Guardate ragazzi, io credo che sia una cosa giusta. È un’opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità. Quindi sono convinto che troverà la persona giusta per lei”.

Giulio Raselli, dunque, augura il meglio a Giovanna Abate e spera che possa trovare la persona giusta per lei esattamente com’è successo a lui con Giulia D’Urso.