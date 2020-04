Giappone | Forte scossa di terremoto in mare | Video

Giappone, una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata avvertita oggi, sabato 18 aprile, alle 10.25 ora italiana, in mare. Video.

Grande paura in Giappone dove la terra è tornata a tremare. Oggi, sabato 18 aprile, alle 10.25 ora italiana, i giapponesi sono stati sorpresi da una forte scossa di terremoto che ha spaventato tutti. La scossa, di magnitudo 6.3, è stata avvertita in mare ad una profondità di oltre 200 chilometri, come riporta anche l’INGV. L’epicentro è stato individuato nelle isole Bonin.

La scossa è stata talmente forte che sarebbe stata diramata anche l’allerta tsunami. Al momento di ci sarebbero notizie di danni ad edifici e persone.