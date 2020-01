Terremoto ai Caraibi | sisma di magnitudo 7.7 -VIDEO

Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito i Caraibi. L’epicentro al largo delle coste della Giamaica.

Un violentissimo sisma di magnitudo 7.7 si ha colpito i Caraibi, l’epicentro al largo delle coste della Giamaica. Tanta paura per l’allerta tsunami che per ora sembra sia rientrato come riferisce il Pacific Tsunami center.

L’epicentro dei sisma ha interessato anche le isole Cayman e Cuba, e si è sviluppato ad una profondità di 10 chilometri. La zona detta ‘placca caraibica’ è ad altissimo rischio sismico. Evacuati gli edifici e le case dalle persone che hanno vissuto momenti di panico in diverse zone compresa la città dell’Avana.

