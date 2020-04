Uomini e Donne | L’ex protagonista del Trono Classico Giulio Raselli si è lasciato andare ad uno sfogo sull’emergenza del coronavirus in Italia

Giulio Raselli è stato uno dei protagonisti di quest’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il suo trono, inutile negarlo, è stato uno dei più seguiti di quest’anno, se non l’unico, e non stupisce l’interesse del pubblico schermo nei suoi confronti anche dopo la fine della sua esperienza negli studi Elios di Roma.

Per questo il fidanzato di Giulia D’Urso, sul suo profilo Instagram, si è lasciato andare ad uno sfogo in merito all’emergenza del coronavirus in Italia. Giulio ha osservato come l’uso della mascherina sia diventato qualcosa di fondamentale e che mai ci si sarebbe aspettati potesse accadere.

“Stiamo vivendo un vero e proprio incubo” ha riflettuto Giulio Raselli sul coronavirus. “La mascherina è diventata un oggetto fondamentale nelle vostre vite” ha proseguito l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne. “Sicuramente da questa terribile esperienza ne usciremo più forti che mai e più rispettosi del prossimo” ha concluso.

Uomini e Donne | Giulio Raselli confessa: “Dopo il coronavirus, andrò dai miei genitori”

Giulio Raselli, che non molto tempo fa aveva lanciato una frecciatina ad Alessandro Zarino, ha anche rivelato al pubblico di Uomini e Donne quale sarà la prima cosa che lui e la sua compagna Giulia D’Urso faranno non appena l’emergenza del coronavirus in Italia sarà terminata.

L’ex protagonista del Trono Classico, come molti suoi coetanei, non appena tutto questo sarà finito correrà tra i suoi genitori, così come la sua compagna, che non vede dall’inizio della quarantena.

“Non appena questa quarantena finirà” ha spiegato Giulio Raselli di Uomini e Donne, tra l’altro secondo recenti indiscrezioni la sua ex corteggiatrice Giovanna Abate ritornerà al Trono Classico. “Andremo dai miei genitori e poi in Puglia da quelli di Giulia” ha spiegato l’ex tronista. “Staremo il più tempo possibile con i nostri cari. Anche perché lei purtroppo non vede i genitori da un sacco di tempo” ha concluso.

Sicuramente, come rivelato da lui stesso, quest’esperienza non farà altro che rendere più forti non solo Giulio Raselli e Giulia D’Urso come persone ma anche come coppia. Visto che i due hanno iniziato la loro relazione da qualche mese e stanno trascorrendo queste ultime settimane insieme 24 ore su 24.