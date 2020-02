Trono Classico: Giulio Raselli e Giulia D’Urso potrebbero essere ospiti della puntata che verrà registrata oggi

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono sempre più affiatati ed innamorati e vivono felici la loro storia d’amore. In procinto di dare inizio anche alla loro convivenza, i “Giulietti”, così definiti affettuosamente dai fan, non hanno affatto deluso le aspettative del pubblico che di loro apprezza soprattutto il fatto che, una volta conclusosi il loro percorso a Uomini e Donne, hanno trascorso la maggior parte del tempo insieme, dando quindi un seguito concreto alla loro voglia di viversi.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, proprio stamattina hanno pubblicato uno scatto che li ritraeva insieme in viaggio sul treno. Deve essere stata una partenza improvvisa la loro, soprattutto dal modo in cui hanno commentato entrambi la levataccia che hanno dovuto sostenere per riuscire a partire in orario. Li vedremo come ospiti nella registrazione del Trono Classico che verrà effettuata oggi? Il pubblico di Uomini e Donne verrà accontentato?

Giulio Raselli e la sua scelta ospiti a Uomini e Donne? L’indizio

Oggi si registrerà una nuova puntata del Trono Classico e verremo quindi aggiornati sulle vicende che vedono coinvolti i protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Scopriremo come procede la conoscenza tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo , gli sviluppi dei percorsi appena cominciati di Daniele Dal Moro, i progressi che Sara Shaimi è riuscita a fare con i suoi corteggiatori e le prime impressioni di Giovanna Abate che da poco ha avuto la possibilità di sedersi sul trono e cominciare la sua personalissima avventura nel programma.

In molti sul web però, hanno anche notato che Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno pubblicato una foto, annunciando di essere in partenza. Saranno ospiti nella registrazione di oggi? In effetti i fan sarebbero contenti di ascoltare direttamente da loro e nel posto che ha consacrato il loro amore, il modo in cui procede la loro storia. Se fosse confermata la notizia della loro presenza nello studio di Uomini e Donne, di sicuro verremo a conoscenza anche di dettagli succulenti della loro vita privata. Chi sarà il più geloso tra i due? Quali difetti hanno potuto vicendevolmente scoprire, dopo essersi scelti?

Giulio e Giulia, se ospiti in studio, avranno anche modo di confrontarsi con Giovanna Abate, che dall’ultimo incontro con l’ex tronista ne è uscita parecchio sconvolta. Come andrà a finire?

Gina D’Antonio