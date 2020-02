Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia è sempre più presa da Paolo Ciavarro, tant’è che è vorrebbe a fare un’imbarazzante richiesta agli autori di Alfonso Signorini

Clizia Incorvaia ormai non ha nessun dubbio. Se prima era un po’ titubante a lasciarsi andare nei confronti di Paolo Ciavarro, ora l’ex di Francesco Sarcina vuole andare fino in fondo.

No, nessuna metafora per indicare la loro storia d’amore. La bella modella vorrebbe un approccio decisamente più fisico al Grande Fratello Vip.

Clizia ha confidato a Serena Enardu di sentire una forte attrazione, tant’è che vorrebbe passare ad un livello superiore ma non senza utilizzare le giuste precauzioni. Per questo sarebbe curiosa di sapere dagli autori di Alfonso Signorini se in casa sono disponibili dei profilattici.

L’imbarazzante richiesta di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, come immaginabile, sta facendo discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo. Anche se la modella non ha ancora trovato il coraggio di richiederli in confessionale.

Grande Fratello Vip | Clizia imbarazzata | Serena Enardu la sprona

Clizia Incorvaia, che è già stata censurata dal GF Vip per i baci troppo spinti con Paolo Ciavarro, sarebbe pronta a passare al livello successivo ma troppo imbarazzata nel richiedere alla produzione se fosse possibile avere dei preservativi per trascorrere una notte con il giovane figlio d’arte.

Serena Enardu ha spronato la sua compagna di viaggio a fare la sua richiesta agli autori di Alfonso Signorini, visto che sente questa esigenza nella casa più spiata d’Italia, ma la modella è rimasta abbastanza titubante e non sa ancora se avanzerà tale richiesta. Molto probabilmente, qualora dovesse farla, potrebbe ricevere una risposta negativa visto che si trovano in una casa piena zeppa di telecamere che trasmettono regolarmente ciò che loro fanno all’interno del reality show.

Paolo Ciavarro del Grande Fratello Vip non è ancora a conoscenza di quanto desiderato da Clizia, anche se il pubblico è curioso di sapere lui cosa ne pensi a riguardo. Se sarebbe in grado di spingersi oltre nella casa più spiata d’Italia.

Sarà sicuramente contenta Eleonora Giorgi, che nelle scorse ore ha definito suo figlio come un ragazzo molto pudico.

La coppia formata da Clizia e Paolo al GF Vip riuscirà a trattenere i bollenti spiriti?