Notte di passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ma il Grande Fratello Vip censura tutto e cambia inquadratura, video.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non riescono a stare più lontani. Dopo il primo bacio che ha fatto cadere i muri, i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020 faticano a trattenersi. L’attrazione fisica è sempre più forte e, durante la notte, la passione ha preso il sopravvento come hanno mostrato le telecamere del GF Vip prima di cambiare inquadratura.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, notte di passione nella casa del Grande Fratello Vip 2020: scatta la censura

Dopo essersi scambiati il primo bacio in giardino, Clizia e Paolo si sono lasciati travolgere dalla passione. Dopo i baci bollenti in piscina, la Incorvaia e Ciavarro hanno deciso di chiudersi nella camera oblò dove si sono lasciati andare a baci, grattini e coccole passionali. Come fa sapere il portale Bitchyf, però, le telecamere non hanno ripreso tutto. Ad un certo punto, infatti, è cambiata l’inquadratura e, al posto del momento passionale tra Clizia e Paolo è stato mostrato Andrea Denver che dormiva.

Tra i due, dunque, la passione è evidente, ma sarà davvero amore? “Io, in tutta sincerità, non credo che siano innamorati” – ha dichiarato Eleonora Giorgi, la madre di Paolo al settimanale Chi.

L’attrice, poi, ha aggiunto: “Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni”, ha concluso.