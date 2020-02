Le crepes, le gustose cialde sottili morbide ed elastiche al contempo hanno una forma tonda e sono tipiche della Francia. Oggi vi proponiamo una ricetta sana e veloce che potete utilizzare come colazione per darvi la giusta carica, come spuntino per spezzare la fame, al posto del pane durante il pranzo o la cena.

La sweet potato abbiamo imparato a conoscerla un po’, quello che non sappiamo forse sono gli infiniti utilizzi che possiamo farne, infatti, abbiamo la possibilità di creare moltissime ricette gustose e prive di grassi tra cui quella che andiamo a scoprire oggi: le crepes di patata dolce.

Leggi anche >>>

Le origini delle crepes

Le crepes prendono il loro nome dal termine latino crispus, che significa ondulato, arricciato. In Italia oggi le crepes si chiamano anche crespelle. Il simbolo delle crepes ha davvero un valore importante, in passato, nella terra francese, indicava segno di amicizia ed alleanza.

Il 2 febbraio veniva festeggiata la ricorrenza della Candelora e le crepes erano il dolce tipico. Nel V sec. le crepes nacquero per sfamare dei pellegrini francesi arrivati stremati a Roma dopo il lungo cammino per arrivare a questa festa della tradizione. Fu il pontefice Gelasio ad ordinare agli chef papali di cucinare un piatto energico fatto con ingredienti basici come farina e uova. Queste iniziali piccole frittate saziarono gli affamati pellegrini e la ricetta si diffuse in tutto il paese come alimento rigenerativo per corpo e anima.

La preparazione genuina | Crepes di patata dolce

Di solito, la preparazione delle crepes, prevede alla base degli ingredienti molti semplici: uova, latte, farina e zucchero e normalmente farcita con tanti ripieni a scelta, dolci o salati. Il risultato finale è una crepe arrotolata e bella piena di marmellata, frutta, panna, cioccolato oppure, nella variante salata, ripiena di prosciutto, formaggio, verdure.

Noi però vi proponiamo delle crepes senza glutine e senza lattosio. Potete inoltre impreziosirle di proteine aggiungendo delle creme proteiche oppure potete sostituire le uova intere con gli albumi.

Ingredienti (per 3 crepes)

3 uova

60 g di farina di patate dolci

50 ml di qualsiasi bevanda vegetale purché sia priva di zuccheri (soia, avena, cocco, grano saraceno, riso)

1 pizzico di sale

olio di cocco qb

Procedimento

Frullate in un mixer le uova, la farina, la bevanda vegetale scelta e il pizzico di sale.

Versate 1/3 del composto ottenuto in una padella antiaderente a fondo piatto cosparsa di un filo di olio di cocco

Cuocete a fiamma medio-bassa finché i bordi non diverranno dorati

Capovolgetela delicatamente e cuocete l’altro lato

Date spazio alla vostra fantasia per la farcitura

Queste crepes sono fantastiche e possono essere addolcite ancora di più con tutti i topping che preferite ma anche con formaggi, bresaola, ricotta, rucola.