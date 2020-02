GF Vip | Pago ha avuto un crollo nella notte a causa del periodo stressante e difficile che sta vivendo. Serena Enardu è intervenuta

Non è decisamente un bel periodo per il cantante Pago. Il cantante, dopo aver incontrato suo fratello durante la diretta di lunedì scorso al GF Vip, non sta vivendo serenamente come un tempo quest’avventura nella casa più spiata d’Italia.

Durante la notte, il fidanzato di Serena Enardu ha avuto un crollo, stanco di non riuscire a vivere serenamente la sua storia d’amore, in quanto continuano a spuntare i fantasmi del passato che non fanno altro che tormentarlo.

Serena Enardu ha consolato Pago al GF Vip, ricordandogli che lei lo ama più di ogni cosa e questo dovrebbe bastargli. “Io ti amo, conta soltanto questo” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Chi se ne frega di quello che pensano gli altri” ha concluso, invitandolo ad ignorare i commenti degli altri.

Leggi anche:

Temptation Island: ex tentatrice di Pago dichiara:”Merita di meglio”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena Enardu consola Pago al GF Vip: la sua reazione

Serena Enardu, di recente Alfonso Signorini ha spiegato del perché del suo ingresso della casa, ha prontamente consolato il suo compagno.

Pago al Grande Fratello Vip è preoccupato del giudizio altrui, in particolare di quello della sua famiglia visto quanto accaduto durante la diretta di lunedì scorso, dove suo fratello Pedro gli ha rivelato che Serena poco prima del suo ingresso nella casa aveva lasciato alcuni like sospetti ad Alessandro Graziani, il tentatore che le aveva fatto perdere la testa.

Da quel momento, Pacifico Settembre è apparso piuttosto nervoso. Per questo motivo suo fratello Pedro a Mattino 5 ha rivelato di non voler più parlare di Serena. Probabilmente proprio per paura che gli autori mostrino a suo fratello quanto detto sul conto di Serena Enardu al GF Vip, turbandolo ancora di più.

Il cantante è rimasto profondamente spiazzato dalle parole della sua compagna, promettendole di provare ad ignorare i giudizi altrui ma sa bene che non ci riuscirà.

Leggi anche:

“Pago è omofobo, ignorante e maschilista” | Parla la fidanzata di Licia

La coppia formata da Serena Enardu e Pago al Grande Fratello Vip riuscirà a resistere anche una volta terminata quest’esperienza televisiva?