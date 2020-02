Serena Enardu concorrente del Grande Fratello Vip 2020 anche contro il parere del pubblico: Signorini svela i veri motivi.

Serena Enardu è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 nonostante il parere contrario del pubblico che, durante la prima settimana di programmazione era stato invitato ad esprimere la propria opinione attraverso il televoto. Nonostante tutto, però, Serena è diventata ugualmente una concorrente del reality ed oggi a spiegare i motivi è Alfonso Signorini.

Serena Enardu al Grande Fratello Vip 2020 perchè l’ha voluta Pago: Alfonso Signorini svela la verità

Serena Enardu è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip 2020 perchè l’ha voluta Pago. A parlare è Alfonso Signorini che, in una lettera pubblicata sul settimanale Chi, replica ad una signora che considera eccessiva la scelta di squalificare Salvo Veneziano e sbagliata quella di far entrare nella casa la Enardu.

“Quanto all’ingresso di Serena, il Grande Fratello ha deciso di farla entrare perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé. Certe storie e certi problemi si risolvono in casa, dice lei. Ha ragione, ma quando gli stessi problemi nascono sotto le telecamere, forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori. Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa”, ha fatto sapere Signorini.

Sulla squalifica di Salvo, invece, ha detto: “L’eliminazione di Salvo è stata doverosa. Sono anch’io convinto che Salvo sia una bravissima persona, come ho ripetuto a lui e al pubblico a casa, più volte. Sono convinto che nella vita non farebbe del male a una mosca e che le scemenze che ha detto non lo rappresentino minimamente. Ma sono altrettanto convinto che quelle frasi, che incitavano alla violenza, non possano essere accettate neppure per scherzo. Dire, riferito a una donna, ‘le do due schiaffi che le spezzo la colonna vertebrale’ non fa ridere nessuno. È solo violento e squallido”.