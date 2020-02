Temptation Island: ex tentatrice di Pago dichiara:”Merita di meglio”

Temptation Island: Valentina Galli non prende bene l’atteggiamento di Serena Enardu ed accorre in difesa di Pago

Valentina Galli, ex tentatrice di Pago a Temptation Island, ha sempre avuto parole gentili e di profondo rispetto nei confronti del cantautore, che ha sempre definito come un uomo di grande cuore e pieno di dignità.

Nel corso del programma estivo, in cui Valentina aveva il compito ben preciso di mettere alla prova i sentimenti di Pago per la sua compagna Serena Enardu, i due hanno avuto modo di conoscersi e di sviluppare una confidenza tale, da permettere al cantante sardo di manifestare i suoi dubbi e i suoi dispiaceri, per il comportamento della sua fidanzata, con il single Alessandro Graziani.

Ed è stata la profonda stima per Pago e la complicità venutasi a creare a Temptation Island, che hanno spinto Valentina Galli ad esprimersi duramente nei confronti di Serena, affermando che l’uomo che lei aveva conosciuto nel villaggio, merita sicuramente di più.

Leggi anche:

GF Vip | Pago lancia un avvertimento a Serena Enardu: “Se te ne vai, è finita”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ex tentatrice di Temptation Island accorre in difesa di Pago: lo sfogo

A Temptation Island, Pago ha avuto modo di confrontarsi e costruire un rapporto con Valentina Galli, la single che poi è diventata la sua tentatrice. Proprio quest’ultima vedendo lo sviluppo del percorso del cantante sardo con Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip, fatto di incomprensioni e litigi continui, ha deciso di esprimersi al riguardo e di accorrere in difesa del suo compagno di avventure.

Nello specifico, Valentina Galli, sembra non condividere l’atteggiamento di Serena nei confronti di Pago a tal punto da affermare che secondo lei, il cantante meriterebbe di meglio. Evidentemente, L’ex tentatrice, avendo avuto modo di relazionarsi a Pago nei giorni trascorsi durante Temptation Island, è stata in grado di cogliere la sensazione di malessere che probabilmente lui sta manifestando di provare nella sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Malessere, tra l’altro, che ha portato Pago ad esporsi contro gli autori del GF Vip, perchè convinto che sono proprio loro a volerlo in lite con Serena.

Leggi anche:

GF Vip | Pago a Serena: “Ora puoi rifiutarti solo ogni tanto”-VIDEO

Di sicuro, Valentina è una delle voci del vasto coro che senza esitazione hanno preso posizione a favore di Pago. Saranno sufficienti questi interventi a consolare il cantautore sardo?

Gina D’Antonio