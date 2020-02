Mattino 5 | Fratello di Pago interviene in diretta | Panicucci: “Hai...

Mattino 5 | Federica Panicucci ha chiesto al fratello di Pago, intervenuto in diretta telefonicamente, se non volesse parlare di Serena Enardu per paura di turbare il cantante

Mattino 5, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, non poteva non parlare della storia più tormentata del piccolo schermo: quella di Serena e Pago al GF Vip.

Se ieri in studio c’è stata Miriana Trevisan a difendere il cantante, questa mattina è intervenuto suo fratello Pedro, che lunedì entrò nella casa per mettere in guardia il concorrente.

Pedro, il fratello di Pago, a Mattino 5, era stato invitato in studio ma ha preferito prendere parte alla puntata attraverso una semplice telefonata. Durante il suo intervento, Pedro ha specificato di non voler parlare in alcun modo di Serena Enardu e nemmeno della sua relazione con il fratello.

“Come mai, hai forse paura?” ha prontamente chiesto Federica Panicucci. “Hai paura gli facciano poi vedere il video di ciò che dici, andando a turbare la sua serenità?” la risposta dell’uomo non è tardata ad arrivare, chiarendo che desidera soltanto il bene di Pago.

Mattino 5 | Raffaello Tonon su Serena Enardu: “Devono portarla via i carabinieri”

Raffaello Tonon, che ieri ha stroncato Serena Enardu a Mattino Cinque definendola cattiva, è tornato a parlare della concorrente del Grande Fratello Vip.

L’opinionista di Federica Panicucci ha riconfermato di non provare una particolare simpatia per l’ex tronista di Uomini e Donne, definendola in maniera ironica una Maga Circe.

“Dovrebbero portarla fuori dalla casa del GF Vip i carabinieri!” ha ironicamente provocato Raffaello Tonon a Mattino 5.

Serena Enardu del GF Vip, purtroppo, non sembra riscuotere successo sia al di fuori della casa sia all’interno, visto qualche ora fa è stata definita una buzzurra dallo storico concorrente Patrick Pugliese.

Nonostante abbia preferito non parlare del rapporto di Pago e Serena a Mattino 5, Pedro lunedì scorso ha turbato in qualche modo suo fratello. Tant’è che da quella diretta non sembra essere più lo stesso.