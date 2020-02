Deianira Marzano su Instagram mostra la prova che a “Live Non è la d’Urso” qualcuno ha mentito

Deianira Marzano, opinionista del web molto conosciuta, questa volta ha deciso di esporsi per denunciare qualcosa, che se fosse vera, sicuramente influenzerà il pubblico in maniera negativa circa chi ha mosso accuse precise nei confronti dell’agente di Luigi Favoloso. Parliamo di Nina Moric, che in una delle ultime puntate di “Live Non è la d’Urso“, ha dichiarato che il suo ex fidanzato, Luigi Favoloso, si sarebbe messo in affari con Alessandro Piscopo, la cui fedina penale, secondo le sue fonti, non sembrerebbe essere pulita. La replica di Piscopo, è stata quasi immediata.

L’agente di Luigi Favoloso ha dichiarato di voler procedere per vie legali, rimettendo ai suoi avvocati la disciplina dell’intera faccenda. Deianira Marzano, invece, non essendo direttamente coinvolta nella questione, ha deciso di intervenire a difesa del suo amico Alessandro, mostrando la prova che la fedina penale di quest’ultimo risulterebbe essere immacolata.

Leggi anche:

Mara Fasone dà di matto e sclera contro Deianira Marzano – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A Live Non è la d’Urso qualcuno ha mentito: parla Deianira Marzano

Deianira Marzano, con l’intento di difendere la reputazione del suo amico e agente Alessandro Piscopo, su Instagram ha mostrato l’immagine della fedina penale di quest’ultimo, dimostrando che ciò che era stato asserito da Nina Moric a Live non è la d’Urso, in merito all’agente di Luigi Favoloso, non corrisponde alla verità. Alessandro, invece, dopo essersi limitato a smentire quanto asserito dalla Moric, ha scelto di risolvere l’intera faccenda in tribunale, procedendo così per vie legali.

La questione però non ha lasciato indifferente Deianira Marzano, la quale, senza esitare, appena ha avuto la possibilità di ribadire la completa innocenza del suo amico, è intervenuta mostrando la prova a tutti i suoi followers.

La terribile Deianira, come viene etichettata ironicamente dai fan, tra l’altro, non è solita risparmiarsi nel commentare anche altre vicende, sulle quali spesso emette giudizi diretti e schietti. Un personaggio che o si ama o si odia, ma che di sicuro non si potrà etichettare come ignavo.

Leggi anche:

Nina Moric asfalta il padre di Luigi Favoloso a Live. D’Urso interviene

Come reagirà a questo punto Nina Moric, alla luce di quanto dichiarato da Deianira? Ha davvero mentito su Luigi Favoloso? Assisteremo ad un confronto risolutivo proprio nel salotto di Barbara d’Urso?