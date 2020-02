“Pago è omofobico, ignorante e maschilista”: duro attacco di Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez al concorrente del Grande Fratello Vip.

Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, si scaglia contro Pago che, nelle scorse ore, ha messo in guardia Serena Enardu esortandola a non stare vicina a Licia di cui sarebbe geloso perchè “omosessuale e pugliese”. Le parole del cantante hanno scatenato la dura reazione di Barbara Eboli che si è scagliata contro Pacifico Settembre.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, si scaglia letteralmente contro Pago che ha chiesto a Serena Enardu di stare lontana da Licia Nunez perchè gay.

“In quel video non ho visto la reazione di un uomo innamorato, come si sta cercando di farla passare, ma la reazione di un uomo che oggettivamente non si rende conto di quello che dice. Il fatto che sia innamorato o disperato, non lo giustifica minimamente. Serena dice a Pago che Licia con lei è stata molto carina e lui risponde: ‘Te credo’. Nel 2020, da donna, da figlia, da sorella e da compagna che ha espresso il suo orientamento sessuale, trovo un atto di bullismo che la vicinanza di Licia a Serena venga additata come dettata da un piacere fisico. Sta passando un messaggio gravissimo. Si induce a discriminare chi non è eterosessuale. Pago, infatti, ha detto alla sua compagna di non stare vicino a Licia perché è omosessuale e pugliese”.

Barbara, poi, ha aggiunto: “Dovrebbe preoccuparsi di come sta educando suo figlio. Se a scuola ha un amico gay, non deve stargli vicino? Quanto all’omosessualità, oggi viviamo ancora in uno stato di profonda ignoranza. Ogni giorno ricevo le testimonianze di persone che hanno trovato il coraggio di dirlo ai genitori e di credere nell’amore dopo aver visto la nostra storia. E poi arriva il Pago di turno ad additare una persona perché omosessuale? Non ci sto. (…) È ingiustificabile. Le parole di Pago sono una mancanza di rispetto verso una persona che è dichiaratamente fidanzata e che non si è azzardata a essere maliziosa. Non ti devi permettere, sei omofobico, ignorante e maschilista e io non lo giustifico”.

Le parole pronunciate da Pago verranno mostrate a Licia nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020? Lo scopriremo venerdì 14 febbraio.