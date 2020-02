Uomini e Donne | Giulio Raselli ha chiesto scusa a Giovanna Abate per il suo atteggiamento alla scelta. Gianni Sperti ha insinuato un dubbio su di lui e Giulia D’Urso

Come annunciato qualche ora fa, prima della registrazione del 13 febbraio del Trono Classico di Uomini e Donne, in puntata Maria De Filippi ha ospitato la neo coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso.

Il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere qual è stata la reazione di Giovanna Abate, nuova tronista ed ex corteggiatrice di Giulio, nell’incontrare la neo coppia.

Contrariamente a quanto si potesse aspettare, l’incontro è avvenuto in maniera abbastanza calma. Tant’è che Giulio Raselli si è scusato con Giovanna Abate a Uomini e Donne, per il pessimo atteggiamento avuto durante il momento della scelta.

Uomini e Donne | Giulio e Giulia entrano in studio: Gianni Sperti dubita di loro

Prima di scusarsi con Giovanna Abate di Uomini e Donne, la neo coppia ha salutato in maniera molto educata, come riportato da Il vicolo delle News, la tronista. Anche se lei, parlando con Maria De Filippi, lo ha definito il saluto più falso della storia, provocando un certo riso da parte del pubblico in studio.

Giulia Raselli e Giulia D’Urso sono tornati al Trono Classico rivelando che dal giorno della scelta non si sono mai separati e che ora convivono perfino insieme. Gianni Sperti ha fatto notare che la coppia ha fatto il grande passo fin da subito, insinuando che si conoscessero già da prima vista la repentina scelta di andare a vivere insieme.

Tina Cipollari, che nel corso della puntata ha smascherato Serena Enardu con Alfonso Signorini, ha difeso Giulio e Giulia di Uomini e Donne, osservando che anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che oggi hanno festeggiato un anno del loro amore, sono andati a vivere insieme sin da subito e che nessuno ha insinuato che si conoscessero già da prima.

Gianni Sperti è convinto però che siano due situazioni completamente differenti. Avrà ragione?

Giulio e Giulia, intanto, si riconfermano essere innamoratissimi visto che la loro storia prosegue a gonfie vele.