Uomini e Donne | Barbara De Santi ha fatto una forte insinuazione nei confronti dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over

Barbara De Santi è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama è apprezzata per la sua estrema sincerità e non stupisce infatti di come abbia stroncato tutti i nuovi cavalieri del parterre maschile di canale 5 durante una diretta Instagram con Roberto Milani.

Secondo Barbara, infatti, a differenza dei primi anni in cui andava in onda il programma, i nuovi cavalieri farebbero il loro ingresso in studio con un preciso progetto in mente, mentre i protagonisti di un tempo erano realmente interessati a trovare l’amore della loro vita.

Barbara De Santi ha stroncato gli uomini del Trono Over e il pubblico del piccolo schermo non sembra pensarla poi così diversamente. Anche se estende il pensiero anche alle dame del parterre femminile.

Barbara De Santi dopo Uomini e Donne ammette: “E’ difficile”

Barbara De Santi, che dopo Pasqua debutterà come scrittrice, durante il corso dell’intervista, oltre a parlare dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, ha anche confidato qual è il suo sogno nel cassetto.

L’acerrima nemica di Gemma Galgani spera di poter trovare presto un uomo al suo fianco, ma non un uomo qualunque. Barbara, con giusta causa, vuole qualcuno con cui poter condividere la sua quotidianità e il suo vissuto.

“Vorrei un uomo al mio fianco con cui poter condividere la mia vita di tutti i giorni” ha confidato Barbara De Santi del Trono Over, che di recente si era lasciata andare anche a una riflessione sul coronavirus. “Ma mi rendo conto che è un’impresa difficile” ha osservato la dama, in quanto nel corso di questi anno ha imparato a bastarsi da sola ed ad essere una donna indipendente che difficilmente si lascia andare.

Barbara De Santi a Uomini e Donne, quando ritornerà sul piccolo schermo data l’emergenza del coronavirus nel nostro paese, riuscirà a trovare l’uomo giusto per lei?