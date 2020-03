Trono Over | Veronica Ursida lancia una frecciatina ad Armando Incarnato

Trono Over | Veronica Ursida ha lanciato una frecciatina ad Armando Incarnato dopo Uomini e Donne

Veronica Ursida è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico del piccolo schermo si è affezionato a lei a causa della sua travagliata relazione, finita malissimo, con il cavaliere Armando Incarnato.

La dama del parterre femminile, nelle scorse ore, ha soddisfatto le curiosità dei suoi fan decidendo di rispondere ad alcune delle loro domande. Tra queste ovviamente non poteva mancare una frecciatina al suo ex, con cui ha litigato durante le ultime puntate di Uomini e Donne. Che cosa ha scritto Veronica?

“Nella mia vita, non posso negarlo, ho dato troppo spazio a chi non meritava assolutamente di entrare nel mio quotidiano” ha commentato la dama.

Veronica Ursida ha lanciato una frecciata ad Armando Incarnato dopo il Trono Over, frecciata che ovviamente non è passata inosservata al popolo della rete.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi ammette: “Ho voglia di innamorarmi”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Veronica Ursida del Trono Over ammette: “Spero di trovarlo presto!”

Veronica Ursida, dopo la frecciata ad Armando Incarnato di Uomini e Donne, che non molto tempo fa è stato anche criticato da Ursula Bennardo, ha rivelato qual è il suo più grande desiderio in questo periodo. Oltre a quello di ritornare alla vita di prima, ovviamente.

Leggi anche:

GF Vip | Ursula Bennardo contro i fan di Licia Nunez: “Sette di demoni”

“Spero di trovare un uomo al mio fianco” ha esordito Veronica Ursida del Trono Over. “Vorrei innamorarmi ed essere ricambiata” ha proseguito. “Qualcuno che mi ami in maniera rispettosa e positiva” ha concluso, facendo nuovamente riferimento ad Armando, che non si è pentito della scenata a Uomini e Donne.

Leggi anche:

U&D | Ufficializzato il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Damante

Veronica riuscirà a realizzare questo suo desiderio?