Uomini e Donne | Ursula Bennardo contro Armando: “Tutto ha un limite”

Uomini e Donne | Ursula Bennardo si è schierata contro Armando Incarnato dopo la sfuriata di Maria De Filippi al Trono Over

Ursula Bennardo è stata una delle protagoniste indiscusse non solo del Trono Over di Uomini e Donne, ma anche della prima edizione di Temptation Island Vip. Non stupisce, infatti, il motivo per cui il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere cosa ne pensi di quanto accaduto ieri in puntata tra Maria De Filippi e Armando Incarnato, visto che la compagna di Sossio Aruta ha frequentato gli Studi Elios di Roma per qualche tempo.

Ursula ha subito soddisfatto la curiosità dei fan, tenendo a chiarire che non condivide assolutamente l’atteggiamento assunto dal suo ex corteggiatore in puntata.

“Maria ci dà sempre molta libertà, e soprattutto spazio, durante il corso delle registrazioni” ha osservato Ursula Bennardo sulla sfuriata di Maria De Filippi ad Armando. “E’ una donna davvero molto paziente, ma tutto ha un limite!” ha proseguito la compagna di Sossio. “Lei è unica anche per questo” ha concluso la dama.

Uomini e Donne | Sossio Aruta diverso senza Ursula Bennardo al GF Vip? Parla lei

Ursula Bennardo, oltre a commentare quanto è accaduto tra Maria De Filippi e Armando Incarnato a Uomini e Donne, ha anche risposto alle curiosità dei fan. In molti, infatti, notano che Sossio al GF Vip è un po’ più spento rispetto a quando era uno dei protagonisti del Trono Over e hanno chiesto alla dama se magari questo suo atteggiamento dipendesse dalla loro lontananza.

“E’ ovvio che dipenda da questo” ha replicato ironica Ursula di Uomini e Donne. “Non sono mica una qualunque!” ha concluso. Ma la dama è in buone mani visto che Sossio si sta vivendo quest’esperienza con Valeria Marini, una sua cara amica conosciuta a Temptation Island Vip.

Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, può dormire sogni tranquilli anche se pare che il cavaliere sia a rischio nomination al Grande Fratello Vip. Il pubblico, in tal caso, sceglierà di salvarlo dal televoto?

Nonostante Sossio al Grande Fratello Vip sia entrato da poco, lui e la sua compagna hanno festeggiato un importante avvenimento della loro storia a distanza. Alfonso Signorini darà modo ad Ursula di fare una sorpresa al suo amato?