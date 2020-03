Belen Rodriguez svela a Verissimo i dettagli del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino: “è stato lui a volerlo, così ci siamo ritrovati”.

Belen Rodriguez apre il suo cuore al pubblico di Verissimo svelando come è rinato l’amore con Stefano De Martino. Serena, felice e rilassata, la showgirl argentina confessa che è stato Stefano a volere fortemente il ritorno di fiamma dopo l’inizio di una nuova frequentazione.

Belen Rodriguez a Verissimo: “è stato Stefano De Martino a voler tornare insieme. Mi disse

Innamoratissima di Stefano De Martino che, per lei, è non solo il marito, ma anche il suo confidente e il suo migliore amico, Belen Rodriguez a Verissimo svela per la prima volta le tappe che hanno portato lei e Stefano a tornare insieme dopo tre anni e mezzo di separazione.

“Si può ricominciare, si può perdonare soprattutto e poi quando c’è l’amore, puoi fare finta di niente per un po’ di tempo. Però, per rinascere è importantissimo accettarlo, buttarsi e fidarsi”, racconta Belen convinta che tra lei e Stefano l’amore non sia mai stato in pausa, ma che siano state le azioni di entrambi ad allontanarli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Belen non nasconde di aver avuto paura di un nuovo fallimento quando lei e Stefano hanno ricominciato a frequentarsi. “Ma chi è stato a fare il primo passo?”, chiede Silvia Toffanin.

“E’ stato lui. Mi ricordo che c’è stato un momento in cui io gli dicevo: ‘facciamo così, frequentiamoci, non diamoci dei titoli’perchè comunque mi spaventavano. Il fatto di essere di nuovo fidanzata quando in realà ero sposata e non avevamo mai avuto il divorzio, mi faceva paura. Mi ricordo che ad un certo punto eravamo in macchina, mi stava portando a mangiare ad un ristorantino e si è fermato sull’autostrada. Ha accostato e mi ha detto: ‘basta, tu sei la mia donna. La smetti di scappare, questo è quanto e non ti do opzioni a dirmi di no tanto se mi dici di no io qua ci sto e da qui non mi sposto’. E da lì è ricominciato tutto come marito e moglie”, racconta Belen.

Belen, poi, svela che il secondo primo bacio, è arrivato durante una serata di Stefano come deejay. La Rodriguez racconta di aver partecipato a quella serata con un gruppo di amici e di averlo baciato per prima, davanti a tutti, in consolle.

Oggi, tutto va a gonfie vele tra Belen e Stefano anche se la Rodriguez ammette che, ora, fa di tutto per non litigare mentre in passato si divertiva ad avere un rapporto un po’ più movimentato. “Una volta mi paiceva fare la tarantella. Oggi preferisco evitarle perchè durante i litigi forse si dicono cose che non si vorrebbero dire perchè le parole spesso fanno male come dice Cesare Cremonini e in passato ho usato parole di cui mi sono pentita”, ammette.