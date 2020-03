Trono Over | Armando Incarnato dopo la sfuriata di Maria De Filippi ha rivelato di avere la coscienza pulita per quanto accaduto

Armando Incarnato, da qualche anno, è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Come sempre la sua presenza non passa inosservata, anche perché nel corso della puntata andata in onda oggi, il bel cavaliere ha fatto arrabbiare Maria De Filippi.

La padrona di casa gli ha fatto una di quelle ramanzine che il suo pubblico ama tanto vedere negli studi Elios di Roma, ma Armando non sembra essere minimamente sconvolto da quanto accaduto e, sul suo profilo Instagram, ci tiene a far sapere che la sua coscienza è apposto e che non ha nulla da rimproverarsi.

“Io dormo lo stesso” ha risposto il cavaliere sotto ad un commento lasciato da una fan. “Ho la coscienza pulita” ha scritto. “Sono vero fino alla fine!” ha concluso.

Armando Incarnato dopo la sfuriata di Maria De Filippi al Trono Over continua dritto per la sua strada, continuando a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne.

Armando Incarnato del Trono Over | Perché Maria De Filippi ha perso la calma

Come anticipato, oggi Armando Incarnato è stato sgridato da Maria De Filippi ma cosa è successo al Trono Over di Uomini e Donne?

Armando, che in precedenza aveva già litigato con Gianni Sperti, ha rivelato in puntata, senza però dire da chi gli è stato riferito, che Veronica intratterrebbe una relazione con un uomo al di fuori del programma. La dama avrebbe dei rapporti occasionali con questa persona, che forse potrebbe essere anche già impegnata. Veronica è scoppiata in lacrime, stufa di essere continuamente attaccata in puntata con notizie campate in aria.

L’accusa di Armando Incarnato di Uomini e Donne ha fatto così arrabbiare Maria De Filippi che ha interrotto la registrazione della puntata dopo averlo rimproverato per quanto sostenuto in studio.

Armando Incarnato al Trono Over è andato incontro all’ira Mariana. La De Filippi lo perdonerà?