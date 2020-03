Fabrizio Moro annuncia l’arrivo di un nuovo album e di un nuovo tour autunnale durante la seconda puntata del serale di Amici 2020.

Nuovo album e un nuovo tour autunnale per Fabrizio Moro: l’annuncio è arrivato durante la seconda puntata del serale di Amici 2020 a cui ha partecipato come ospite duettando con Jacopo.

Fabrizio Moro, l’annuncio ad Amici 2020: “nuovo progetto discografico e tour ad autunno 2020”

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Fabrizio Moro sta preparando un nuovo album come avevano intuito i fans dopo la pubblicazione di Poesia dell’amore ritrovato. Ospite di Maria De Filippi, durante la seconda puntata del serale di Amici di cui è stato anche professore alcune edizioni fa, Moro ha anche confermato un nuovo tour che prenderà il via nell’autunno 2020.

Dopo aver duettato con Jacopo sulle note di Portami via, una delle sue canzoni più belle dedicate alla figlia Anita, la donna della sua vita, Fabrizio si è intrattenuto pochi secondi nello studio di Amici.

Il cantautore romano, dunque, tornerà ad esibirsi nei teatri esattamente come ha fatto con Figli di nessuno tour? I fans speravano di vederlo in tour già in estate, ma a quanto pare non sarà così. Per il secondo anno consecutivo, dunque, non ci sarà nessun tour estivo di Moro.

Lo scorso anno, dopo anni di concerti esitivi, Fabrizio si è fermato concedendosi la prima vacanza insieme ai figli Libero e Anita dopo anni. Quest’anno, probabilmente, farà lo stesso anche se sarà concentrato sul nuovo lavoro discografico che i fans attendono con ansia. Sui social, infatti, è già partito il countdown in attesa dell’undicesimo album di inediti.